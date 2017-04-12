Вторая команда ФК «Локомотив» получит название «Локомотив-Казанка»
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вторая команда футбольного клуба «Локомотив», которая будет заявлена для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2017/18, получит название «Локомотив-Казанка». Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.
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«Вторая команда — дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название “Локомотив-Казанка”, в котором вторая часть — дань прародителю нашего футбольного клуба», — сказал Геркус.
«Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней «молодежки». Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения. Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур, — добавил президент клуба.
Планируется, что «Локомотив-Казанка» получит сквозную заявку, что позволит свободно перемещать футболистов между основной и второй командами. Такие
«Казанка» — самое первое название столичного клуба, под ним в 1922 году была основана команда при Московско- Казанской железной дороге. Тогда рабочие железнодорожного депо выступали под названием «Кружок футболистов Казанской дороги», или сокращенно — «Казанка».
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