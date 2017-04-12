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12 апреля 2017, 8:41 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Вторая команда ФК «Локомотив» получит название «Локомотив-Казанка»

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вторая команда футбольного клуба «Локомотив», которая будет заявлена для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2017/18, получит название «Локомотив-Казанка». Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

По словам президента Локомотива Ильи Геркуса название второй команды — дань прародителю футбольного клуба. Увеличить
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«Вторая команда — дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название “Локомотив-Казанка”, в котором вторая часть — дань прародителю нашего футбольного клуба», — сказал Геркус.

«Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней «молодежки». Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения. Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур, — добавил президент клуба.

Планируется, что «Локомотив-Казанка» получит сквозную заявку, что позволит свободно перемещать футболистов между основной и второй командами. Такие фарм-клубы есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Рубина», «Терека», «Динамо», «Кубани» и других.

«Казанка» — самое первое название столичного клуба, под ним в 1922 году была основана команда при Московско- Казанской железной дороге. Тогда рабочие железнодорожного депо выступали под названием «Кружок футболистов Казанской дороги», или сокращенно — «Казанка».

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