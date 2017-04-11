Во Владимире перед матчем ПФЛ состоялась массовая драка
Перед матчем 18-го тура ПФЛ зоны «Запад» между «Торпедо» из Владимира и тверской «Волгой» состоялась массовая драка.
Об этом сообщает
Выездная игра тверской команды была последней в рамках первенства ПФЛ
Перед матчем владимирские и тверские болельщики собрались на площадке перед ЦУМом, чтобы вместе пойти на футбол. Тихую и мирную идиллию встречи прервала акция неизвестных людей (около 70 человек) крепкого телосложения в синих футболках, балаклавах и медицинских масках.
Тверским и владимирским болельщикам, а это были в основном подростки, пришлось укрываться в универмаге. Некоторым, кто не успел убежать, крепко досталось. Одному парню из Твери пришлось вызывать скорую помощь. Неизвестные, закончив драку, поснимав и побросав свои футболки и маски, скрылись в неизвестном направлении.
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