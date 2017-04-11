Во Владимире перед матчем ПФЛ состоялась массовая драка

Об этом сообщает tv-mig. ru



Выездная игра тверской команды была последней в рамках первенства ПФЛ из-за недостатка финансирования. Поэтому во Владимир с берегов Волги прибыли болельщики, чтобы поддержать свой родной клуб. Источник отмечает, что отношения владимирских болельщиков с тверскими были и остаются дружескими. Во время матча во владимирском секторе был даже вывешен баннер в поддержку тверичан.



Перед матчем владимирские и тверские болельщики собрались на площадке перед ЦУМом, чтобы вместе пойти на футбол. Тихую и мирную идиллию встречи прервала акция неизвестных людей (около 70 человек) крепкого телосложения в синих футболках, балаклавах и медицинских масках.



Тверским и владимирским болельщикам, а это были в основном подростки, пришлось укрываться в универмаге. Некоторым, кто не успел убежать, крепко досталось. Одному парню из Твери пришлось вызывать скорую помощь. Неизвестные, закончив драку, поснимав и побросав свои футболки и маски, скрылись в неизвестном направлении.