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10 апреля 2017, 21:00 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Краснодар-2» обыграл владикавказский «Спартак», «Солярис» Маминова выиграл у «Строгино»

«Краснодар-2» переиграл «Спартак» из Владикавказа в матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг».

В 18-м туре в группе «Запад» «Солярис», главным тренером которого является экс-хавбек «Локомотива» Владимир Маминов, разгромил «Строгино».

Чемпионат России.

ПФЛ.

Группа «Юг».

22-й тур.

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Спартак» (Владикавказ) — 5:1 (3:1).

Голы: Воробьев, 12 (1:0). Воробьев, 22 (2:0). Комличенко, 24 (3:0). Гурциев, 40 (3:1). Комличенко, 62 (4:1). Комличенко, 73 (5:1).

Судья: Гуренко (Астрахань).

10 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

Группа «Запад».

18-й тур.

«Солярис» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 3:0 (2:0).

Голы: Садов, 11 (1:0). Садов, 45 (2:0). Барсов, 49 (3:0).

Судья: Вертков (Москва).

10 апреля. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
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