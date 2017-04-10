«Краснодар-2» обыграл владикавказский «Спартак», «Солярис» Маминова выиграл у «Строгино»
«Краснодар-2» переиграл «Спартак» из Владикавказа в матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг».
В 18-м туре в группе «Запад» «Солярис», главным тренером которого является
Чемпионат России.
ПФЛ.
Группа «Юг».
22-й тур.
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Спартак» (Владикавказ) — 5:1 (3:1).
Голы: Воробьев, 12 (1:0). Воробьев, 22 (2:0). Комличенко, 24 (3:0). Гурциев, 40 (3:1). Комличенко, 62 (4:1). Комличенко, 73 (5:1).
Судья: Гуренко (Астрахань).
10 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Группа «Запад».
18-й тур.
«Солярис» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 3:0 (2:0).
Голы: Садов, 11 (1:0). Садов, 45 (2:0). Барсов, 49 (3:0).
Судья: Вертков (Москва).
10 апреля. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
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