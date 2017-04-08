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8 апреля 2017, 11:25 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

«Орел» исключен из членов Российского футбольного союза

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Делегаты конференции Российского футбольного союза (РФС) проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов, в том числе «Орла». Конференция РФС проходит в субботу в Москве.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/.</em> Делегаты конференции Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов в том числе Орла. Конференция <span class=error>РФС</span> проходит в субботу в Москве. Увеличить
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Ранее директор «Орла» Дмитрий Прокопенко рассказал ТАСС, что клуб из-за плохого финансирования снимется с чемпионата России и потеряет профессиональный статус в зимнее межсезонье.

Помимо «Орла», из членов РФС также исключены «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (город Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск) и «Астрахань» (Астрахань). За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против — 13, один воздержался.

Футбольный клуб в Орле был создан в 1960 году и с тех пор носил разные названия. Клуб никогда не выступал в высшим дивизионе чемпионата страны. В текущем сезоне «Орел» выступал в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата страны и после 15 туров занимал 11-е место (всего 13 команд) с 15 очками.

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