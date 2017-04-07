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7 апреля 2017, 18:07 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Московское «Динамо-2» будет проводить домашние матчи на базе в Новогорске

Московское «Динамо-2», начиная с матча 18-го тура первенства ПФЛ с «Долгопрудным», будет проводить все свои домашние матчи на базе в Новогорске, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее бело-голубые принимали своих соперников на стадионе «Родина» в Химках.

Встреча «Динамо-2» — «Долгопрудный» запланирована на 9 апреля. После 17 туров первенства ПФЛ москвичи (25 очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице зоны «Запад», а команда из Долгопрудного (35) располагается на второй строчке.
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Новости Второго дивизиона

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