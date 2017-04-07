Московское «Динамо-2» будет проводить домашние матчи на базе в Новогорске

Ранее бело-голубые принимали своих соперников на стадионе «Родина» в Химках.



Встреча «Динамо-2» — «Долгопрудный» запланирована на 9 апреля. После 17 туров первенства ПФЛ москвичи (25 очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице зоны «Запад», а команда из Долгопрудного (35) располагается на второй строчке.