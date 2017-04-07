«Сочи» сыграет с «Ротором» на «Фиште»
Матч 24-го тура первенства России в ПФЛ между «Сочи» и «Ротором" пройдет на стадионе чемпионата мира-2018 «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.
Игра пройдет 23 апреля, начало — в 15.00 по московскому времени.
Эта игра станет второй официальной на «Фиште» — 28 марта сборная России провела контрольный матч с Бельгией (3:3).
— Все мы — и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты — очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! — сказал спортивный директор «Сочи» Максим Деменко. — Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы. Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать,
Вместимость «Фишта» составляет 40 тысяч зрителей. В этом сезоне «Сочи» проводит домашние поединки на Центральном стадионе имени Славы Метревели (10 200 зрителей). Согласно официальным протоколам, в общей сложности на девяти домашних играх сочинцев побывало 5250 зрителей (в среднем 583 за игру). Причем на двух матчах 2017 года присутствовало 200 и 250 человек, а больше 700 было лишь на первом поединке сезона — против «Ангушта» (2000 зрителей).
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