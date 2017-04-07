«Сочи» сыграет с «Ротором» на «Фиште»

Игра пройдет 23 апреля, начало — в 15.00 по московскому времени.

Эта игра станет второй официальной на «Фиште» — 28 марта сборная России провела контрольный матч с Бельгией (3:3).

— Все мы — и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты — очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! — сказал спортивный директор «Сочи» Максим Деменко. — Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы. Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, все-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не «перегорят» и проявят свои лучшие качества!

Вместимость «Фишта» составляет 40 тысяч зрителей. В этом сезоне «Сочи» проводит домашние поединки на Центральном стадионе имени Славы Метревели (10 200 зрителей). Согласно официальным протоколам, в общей сложности на девяти домашних играх сочинцев побывало 5250 зрителей (в среднем 583 за игру). Причем на двух матчах 2017 года присутствовало 200 и 250 человек, а больше 700 было лишь на первом поединке сезона — против «Ангушта» (2000 зрителей).