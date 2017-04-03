Подъем после падения: волгоградскому «Ротору» поднимают планку достижений

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Сохранит клуб и бюджетное финансирование. Учредителями выступят Волгоградская область и город Волгоград. Как отметили в обладминистрации, такая схема обеспечит прозрачную и понятную систему поступления средств из бюджета и внебюджетных источников. На следующем этапе планируется привлекать партнеров для развития клуба.

По мнению главы региона, продвижение клуба «Ротор-Волгоград» нельзя рассматривать в отрыве от развития детского массового футбола.

«Клуб должен показывать высокие результаты и стать командой мечты для тысяч мальчишек, занимающихся футболом. Они должны понимать, что им есть, куда расти и двигаться вперед», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, к 2014 году клуб подошел с большими долгами, а через год лишился профессионального статуса. В 2015 году были приняты принципиальные решения по возрождению волгоградской футбольной школы. В 2016 году «Ротор-Волгоград» после серии побед вернулся в профессиональную лигу и начал выступать в национальном первенстве в сезоне 2016/2017 годов. В зимний период команда усилилась пятью воспитанниками волгоградских спортивных школ.

На сегодняшний день «Ротор-Волгоград» держит уверенное лидерство в турнирной таблице второго дивизиона профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг». 2 апреля клуб одержал очередную домашнюю победу, завершив встречу с командой «Биолог — Новокубанск» со счетом 6:0. Теперь «Ротору» предстоит удержать лидирующие позиции, чтобы достойно участвовать в первенстве России среди команд футбольной национальной лиги.