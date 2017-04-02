«Динамо СПб» обыграло «Динамо-2» и упрочило лидерство в ПФЛ
«Динамо СПб» в матче 17-го тура второго дивизиона обыграло «Динамо-2» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Евгений Песегов.
После этой встречи петербуржцы остались на первом месте зоны «Запад», имея в активе 42 очка. Московский клуб с 25 очками расположился на четвертом месте.
Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 апреля дома против «Пскова-747». «Динамо-2» в этот же день примет «Долгопрудный».
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