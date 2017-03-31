В Москве создан футбольный клуб «Арарат»
В первенстве России среди команд третьего дивизиона заявилась новая команда — «Арарат» (Москва).
Команда, более чем наполовину состоящая из российских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973 и 1975 годов.
Матчи первенства России (зона Москва) «Арарат» планирует проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто. Свою первую игру «Арарат» проведёт 12 апреля против клуба «Зеленоград».
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