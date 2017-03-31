Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/29273471/
31 марта 2017, 18:13 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

В Москве создан футбольный клуб «Арарат»

В первенстве России среди команд третьего дивизиона заявилась новая команда — «Арарат» (Москва).

Команда, более чем наполовину состоящая из российских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973 и 1975 годов.

Матчи первенства России (зона Москва) «Арарат» планирует проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто. Свою первую игру «Арарат» проведёт 12 апреля против клуба «Зеленоград».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Исполнительный директор «Торпедо» покинул свой пост

В административном штабе московского «Торпедо» произошли изменения. Виктор Груздев, работавший исполнительным директором «Торпедо», покинул стан автозаводцев по собственному желанию. Напомним, что Виктор Иванович трудился в клубе с 2006 года.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!