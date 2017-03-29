Исполнительный директор «Торпедо» покинул свой пост

Исполнительным директором до конца текущего сезона назначена Екатерина Агаева. 1999 по 2010 гг. Екатерина Ильинична работала в Российском футбольном союзе, где занимала должности ведущего специалиста международного отдела и начальника отдела материально-технического обеспечения. С 2010 года трудится в ФК «Торпедо», в 2015 году заняла должность заместителя исполнительного директора.

Руководство «Торпедо» благодарит Виктора Ивановича за большой вклад в развитие клуба и желает ему здоровья и успехов!