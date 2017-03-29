Исполнительный директор «Торпедо» покинул свой пост
В административном штабе московского «Торпедо» произошли изменения. Виктор Груздев, работавший исполнительным директором «Торпедо», покинул стан автозаводцев по собственному желанию. Напомним, что Виктор Иванович трудился в клубе с 2006 года.
Исполнительным директором до конца текущего сезона назначена Екатерина Агаева. 1999 по 2010 гг. Екатерина Ильинична работала в Российском футбольном союзе, где занимала должности ведущего специалиста международного отдела и начальника отдела
Руководство «Торпедо» благодарит Виктора Ивановича за большой вклад в развитие клуба и желает ему здоровья и успехов!
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