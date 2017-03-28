Широка страна моя родная. Есть ли жизнь в ПФЛ?

Переход на систему «осень-весна» больно ударил по клубам третьего по силе профессионального дивизиона. Где это видано, чтобы перерыв в турнире был даже не три или четыре, а пять, а то и шесть месяцев? В России — пожалуйста. Зимой в нашей стране играть невозможно, обещанных господином Фурсенко манежей не появилось. Вот и получается, что игроки на длительный срок остаются без игровой практики. Начинают играть за любителей. А что? Уровень футбола часто бывает весьма неплох, да и лишняя копеечка не помешает. Но вот прошли гуляния на Масленицу, календарная весна вступила в свои полномочия. А вместе с ней клубы ПФЛ возвращаются на родные стадионы для продолжения чемпионата.

Зона «Юг»

Первыми стартовали, как и положено, команды с юга страны — в марте сыграно аж целых три тура. Лидером и главным претендентом на повышение в классе является многострадальный клуб из Волгограда. После вылета из РФПЛ в 2004 году «Ротор» до сих пор болтается по низам отечественного футбола. Несколько раз команда была на грани исчезновения. Но вот произошла очередная перезагрузка, и один из лидеров российского футбола 90-х начал новый путь. С новым названием «Ротор-Волгоград». Было выиграно Первенство Третьего дивизиона зоны «Черноземье», теперь клуб борется за первое место зоны «Юг» ПФЛ. В трех турах после перерыва волгоградцы набрали четыре очка. В последнем туре со счетом 3:1 удалось обыграть одного из главных конкурентов в борьбе за повышение в классе — клуб «Афипс».

Вторым конкурентом клуба из Волгограда является «Армавир». Клуб, поигравший в прошлом сезоне в ФНЛ под руководством Валерия Карпина, также прошел обновление. Произошел своего рода ребрендинг. И теперь «Армавир» старается вернуться в лигу рангом выше. Возобновление чемпионата выдалось удачное — две победы, одна ничья. Волевая победа на последних минутах над «Ангуштом» позволила подняться на вторую строчку, обогнав «Афипс». Правда, афипская команда имеет одну игру в запасе.

Легендарные «Черноморец», СКА и владикавказский «Спартак» на повышение в классе пока не претендуют. Клуб из Новороссийска находится в лидирующей группе, но два поражения подряд уменьшили шансы на победу в турнире. Да и отставание от лидера в 12 очков значительное. СКА является типичным середняком, который кусает клубы с верхушки, и может проиграть аутсайдерам. А чемпион России 1995 года сам является одним из аутсайдеров турнира.

А вот кто может выстрелить, так это «Краснодар-2». Команда, созданная из игроков одноименной академии, побеждает в трех стартовых матчах, а общая победная серия составляет пять игр. Догнать «Ротор-Волгоград» будет сложно, тем более в апреле их ожидает сложный отрезок. Вряд ли у краснодарского клуба получится совершить чудо в этом сезоне и взять золото. Но в следующем сезоне «Краснодар-2» будет одним из главных претендентов на повышение. Конечно, если Сергей Галицкий хочет поднять свою команду в ФНЛ и не отставать от «Спартака» и «Зенита».

Зона «Запад»

Здесь пока еще зимняя спячка. Лишь второго апреля возобновляются матчи в западной зоне. Самым ярким матчем в ближайшем туре видится противостояние «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Динамо-2» из Москвы. Питерский клуб поставил перед сезоном цель занять первое место, чтобы выйти в ПФЛ, и планомерно идет к намеченной цели. До зимнего перерыва команда набрала 39 очков, в 16 матчах потерпев только одно поражение. Биты динамовцы оказались именно своими коллегами из Москвы. Через тур питерцам предстоит играть против главных преследователей из ФК «Долгопрудный», поэтому важно, чтобы к этой встрече отрыв в семь очков не сокращался.

Вообще апрель и начало мая станут определяющим этапом для команд зоны «Запад», которые претендуют на повышение в классе. Именно в эту пору лидирующая четверка, куда помимо двух динамовских коллективов и «Долгопрудного» входит еще «Спартак» (Кострома), проведет матчи между собой. А есть еще «Домодедово», «Солярис» и «Текстильщик», которые серьезно отстают от лидера, но готовы зарубиться с любой командой, чтобы подтвердить амбиции. Особенно это касается ивановской команды. Вряд ли Вадим Евсеев приходил в команду, чтобы болтаться с ней в серединке ПФЛ. И если не в этом сезоне, так в следующем стоит ожидать прорыва от «Текстильщика».

Зона «Центр»

Легендарное «Торпедо» прокладывает себе новый путь наверх. Руководство поставило задачу выйти в ФНЛ, тренерский штаб с игроками будут заниматься решением. Непонятно только, что с клубом будет дальше — где играть, тренироваться? Кто, в конце концов, будет все это дело оплачивать? Ведь без финансовых гарантий подняться можно, а вот задержаться на той ступеньке намного сложнее. К тому же черно-белые знают это на личном опыте. Тем не менее в клуб на должность спортивного директора пришел Роман Орещук, что говорит о серьезности намерений руководителей команды.

Другой известный клуб, который долгое время выступал в элите российского футбола, также борется за повышение в классе. Речь идет о раменском «Сатурне». Подмосковная команда в этом сезоне возобновила участие в ПФЛ и сейчас располагается на третьей строчке. Перед перерывом черно-синие выдали достойную серию из девяти матчей без поражений, где было одержано семь побед. Это позволило «Сатурну» подняться в тройку и реально претендовать на победу в турнире.

А кто же тогда является лидерами зоны «Центр»? Это курский «Авангард» и «Энергомаш» из Белгорода. Причем именно белгородцы являются теневыми фаворитами, ведь имеют в запасе игру против «Чертаново».

Учитывая небольшой разрыв между командами, мы вправе ожидать интересной развязки в турнире. Четыре претендента, четыре очка разницы между первой и четвертой командой. Одни четверки. Да и встречаться им еще предстоит друг с другом. Здесь, к сожалению, на первый план может выйти народная российская забава — подгонять результаты команды под возможности и планы губернаторов и руководителей округов. Ведь клубы живут на бюджетные деньги, и руководству может быть просто не нужна их победа. Поэтому ближайшие матчи должны показать кто настроен серьезно, а кто будет просто доигрывать чемпионат.

Зона «Урал — Поволжье»

До возобновления турнира в этой зоне есть еще три недели. У команд еще есть время, чтобы подготовиться. Основными претендентами на победу в турнире выглядят два клуба — «Зенит-Ижевск» и нижегородский «Олимпиец».

Команда из Ижевска лидирует, опережая преследователя на четыре очка. Отрыв небольшой, но лидер до перерыва шел уверенно. В 16 матчах пропущено только восемь голов, это наилучший показатель во всей ПФЛ. Серия из одиннадцати матчей без поражений, которая длится до сих пор. Все это указывает на то, что «Зенит-Ижевск» имеет отличные шансы на выход в ФНЛ. Интересно будет посмотреть, как во втором по силе российском дивизионе уживутся две газпромовские команды, если ижевчане поднимутся туда, а «Оренбург» наоборот вылетит.

Конкуренцию лидеру составляет «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. В следующем году в городе пройдут матчи чемпионата мира, к которому строится новый стадион. Нельзя, чтобы нижегородцы оставались без профессионального футбола. И вот свой путь начал новый клуб из славного города. Четвертый за всю историю российского футбола. Амбиции у олимпийцев серьезные — на должности главного тренера трудится Николай Писарев, в нападении играет ветеран Антон Хазов. Да и вообще состав нижегородской команды отличает сплав молодости и опыта.

Главное, чтобы все решилось на футбольном поле. Ведь нам важна спортивная игра, а не закулисная.

Зона «Восток»

Есть такая поговорка, что футбол родился в Англии, расцвел в Бразилии, а умер за Уралом. Действительно, если посмотреть на жизнь команд с Дальнего Востока становится печально. Этот регион представлен в ПФЛ всего шестью командами, хотя в 2010 году их было 11. В прошлом сезоне победителем стала «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, но на повышение команда не пошла. Не позволил губернатор. Есть в крае другой клуб, куда вкладываются большие средства. А вы, ребята, молодцы, но играть вам дальше во второй лиге.

Перерыв между кругами получился самым продолжительным среди всех зон ПФЛ — шесть месяцев. Ровно полгода футболисты с Дальнего Востока не играют на профессиональном уровне. Последний тур был сыгран 12 октября. Следующий 20 апреля. Руководство РФС не задумывалось о клубах низших лиг, когда осуществляло переход на «осень-весна». Иначе их действия понять невозможно.

Но перейдем к футболу. Лидирует ФК «Чита». Клуб, который в 21-м веке не имеет официального сайта. Перед игроками стоит задача выхода в ФНЛ, но финансовых гарантий участия в подэлитном дивизионе российского футбола руководство не даёт. На три очка от читинцев отстает «Сахалин», на третьем месте располагается «Динамо-Барнаул». По сути эти три клуба и будут вести основную борьбу за победу в турнире. Однако, существуют большие сомнения, что победитель в итоге отправится играть рангом выше. В ФНЛ совершенно другие траты. Учитывая количество перелетов — для команд с Дальнего Востока путь туда заказан.