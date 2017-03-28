Ловчев встретился с футболистами «Сочи» перед матчем сборной России

В неформальной интерактивной форме известный футболист поделился опытом спортивного обозревателя со школьниками, проанализировал памятные матчи и рассказал про ярких игроков. Ребята задавали вопросы, обсуждали профессиональные «фишки» звезд мирового футбола и с удовольствием получали автографы, подарки и сувениры от выдающегося футболиста.

«Сегодня роль тренера, детского тренера имеет большое значение, — сказал Ловчев. — Очень важно, чтобы эти мальчишки были по-настоящему влюблены в футбол, чтобы они с утра выскакивали во двор и гоняли с мячом».

«Сочи — для меня это всегда был самый футбольный город, я не раз “месил ногами” сочинский песок, мы здесь играли с “Миланом”, в декабре или феврале-марте больше нигде не было возможности играть, только на сочинском центральном стадионе. Сейчас же, имея такой стадион как “Фишт”, будьте уверены — большой футбол придет в Сочи. Я, например, уверен, что через четыре-пять лет “Сочи” будет в премьер- лиге», — подчеркнул Ловчев.

Стадион «Фишт» в Сочи должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Первый турнир пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года, мировое первенство — с 14 июня по 15 июля следующего года. Во вторник на арене состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.