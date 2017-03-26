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26 марта 2017, 20:55 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Ротор» победил «Афипс», «Армавир» взял верх над «Ангуштом»

Состоялись матчи 20-го тура ПФЛ в зоне «Юг».

«Ротор» победил «Афипс» со счетом 3:1. «Армавир» взял верх над «Ангуштом» со счетом 2:1.

ПФЛ.

Зона «Юг».

20-й тур.

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак» (Владикавказ) — 2:1 (1:1).

Голы: Гудаев, 13 — с пенальти (1:0). Гурциев, 23 (1:1). Клюкин, 90 (2:1).

«СКА» (Ростов-на-Дону) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0 (0:0).

Гол: Шумилин, 47 (1:0).

«Афипс» (Афипский) — «Ротор» (Волгоград) — 1:3 (0:1).

Голы: Крутов, 9 (0:1). Бесланеев, 63 (0:2). Сечин, 66 — с пенальти (0:3). Глушков, 82 (1:3).

Нереализованный пенальти: Глушков (Афипс), 82 (вратарь).

«Армавир» (Армавир) — «Ангушт» (Назрань) — 2:1 (0:0).

Голы: Конов, 48 (0:1). Гаджибеков, 86 (1:1). Турик, 90+1 (2:1).

Предупреждение: Барахоев, 45.

Удаление: Барахоев (Ангушт), 64.

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 4:0 (1:0).

Голы: Комличенко, 42 (1:0). Черчесов, 56 (2:0). Овсепян, 71 (3:0). Овсепян, 80 (4:0).

«Дружба» (Майкоп) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:0 (2:0).

Голы: Кажаров, 41 (1:0). Правило, 42 (2:0). Делок, 50 (3:0).
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