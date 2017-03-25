«Волга» в двух матчах не смогла забить «Челябинску»

«Волга» (Ульяновск) — «Челябинск» 0:3 (0:2).

Голы: Дубровский 17 (0:1), Байтуков 37 (0:2), Брызгалов 70 (0:3).

«Волга»: Баранов, Вагапов, Кураев, Цыбиков, Черный, Дрязгов, Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, Потапов, Заикин, Бугаенко.

22 марта. Сочи.

«Волга» (Ульяновск) — «Челябинск» 0:0 (0:0).

«Волга»: Красильников, Захаров, Хайруллов, Лавлинский, Кураев (Ден. Рахманов 68), Дрязгов (Дм. Рахманов 68), Чёрный, Бикчантаев, Аксьоненко, Наговицин (Бугаенко 75), Кузнецов.

23 марта. Сочи.

Первый матч сложился для волжан очень неудачно. Пропустив два гола до перерыва, «жёлтые» пытались спасти престиж, но в этих устремлениях получили третий мяч в свои ворота. Проявились проблемы, о которых перед отъездом в Краснодарский край говорил Сергей Седышев: невнимательность и невынужденные ошибки в обороне (дважды мы пропускали после исполнения челябинцами угловых) и неуверенная игра в атаке. Впрочем, первому есть определенные объяснения. Защита впервые вышла в таком сочетании: с Кураевым на фланге, а Потапов вообще впервые сыграл за «Волгу».

Зато на следующий день задняя линия действовала надежно, а вот забить снова не получилось. Старался Кузнецов, его поддерживали как могли Аксьоненко, Наговицин и Бикчантаев, защитники подключались на стандарты. Однако, мяч никак не хотел «заходить» в сетку ворот соперника.