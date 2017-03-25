У «Калуги» появился новый партнер
Калужский Завод Опытного Приборостроения — новый партнёр футбольного клуба «Калуга» Футбольный Клуб «Калуга» и ООО «Завод Опытного Приборостроения» подписали договор о сотрудничестве. Предприятие выпускает передовое светодиодное оборудование под маркой «Pandora».
От лица Клуба и армии преданных болельщиков благодарим ООО «Завод Опытного Приборостроения» и лично генерального директора Петрунина Андрея Дмитриевича за участие в жизни команды и надеемся на многолетнее и успешное сотрудничество!
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