«Текстильщик» разгромил лидера «Урал-Поволжье»

Уже в самом начале поединка ивановцы вышли вперед. На 10-й минуте новобранец команды Дмитрий Шилов вывел своих партнеров вперед. На 25-й минуте точный удар Сергея Орлова удвоил их преимущество. В конце тайма на 43-й минуте Александр Щаницин забил в ворота «зенитовцев» третий мяч. Во втором тайме дружина Вадима Евсеева не собирала останавливаться на достигнутом. На 47-й минуте Сергей Орлов и Александр Алексеев убежали к владениям соперника, и «девятый номер» ивановцев сделал счет 4:0. Точку в матче поставил Максим Зимарёв, который отличился после розыгрыша углового. «Красно-черные» разгромили «Зенит-Ижевск» со счетом 5:0. Специально для клубной пресс-службы краткие итоги игры подвел начальник команды Андрей Бубчиков:

— Ребята полностью выполнили то, чего от них просили тренеры. Им удалось реализовать все задумки. Наш соперник был сильно удивлен уровнем игры «Текстильщика». Тренер Ижевска даже назвал наших футболистов «бразильцами».

«Текстильщик» (Иваново) — «Зенит-Ижевск» — 5:0 (3:0).

Голы: Шилов. 10; Орлов, 25; Щаницин, 43; Алексеев, 47; Зимарев, 85.

«Текстильщик»: Смирнов, Чибиров, Фомин, Костин (Путилин, 50), Шилов (Рытов, 80), Щаницин (Рыжаков, 65), Зимарев, Сергеев (Демин, 59), Сагиров, Алексеев, Орлов (Попов, 67).

Свою заключительную встречу «красно-черные» проведут 30 марта против новотроицкой «Носты» (зона «Урал-Поволжье»).