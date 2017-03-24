Петербургское «Динамо» может заявить вторую команду в ПФЛ в сезоне-2017/18
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Динамо» из
Санкт-Петербурга, выступающее в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в случае выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) может создать свой фарм-клуб и заявить его в ПФЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
«Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно в случае, если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля», — сказали в клубе.
«Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет
В текущем сезоне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter