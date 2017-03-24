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24 марта 2017, 15:42 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Петербургское «Динамо» может заявить вторую команду в ПФЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Динамо» из Санкт-Петербурга, выступающее в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в случае выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) может создать свой фарм-клуб и заявить его в ПФЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно в случае, если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля», — сказали в клубе.

«Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается», — добавил собеседник агентства.

В текущем сезоне санкт-петербургское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, имея в активе после 16 туров 39 очков. Если клуб займет первое место по итогам всего сезона, то автоматически поднимется в ФНЛ.

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Профессиональная футбольная лига может быть реформирована в сезоне-2017/18

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) и Любительская футбольная лига (ЛФЛ) могут быть реформированы в сезоне-2017/18. Об этом журналистам рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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