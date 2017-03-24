Петербургское «Динамо» может заявить вторую команду в ПФЛ в сезоне-2017/18

«Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно в случае, если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля», — сказали в клубе.

«Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается», — добавил собеседник агентства.