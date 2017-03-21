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21 марта 2017, 13:16 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Профессиональная футбольная лига может быть реформирована в сезоне-2017/18

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) и Любительская футбольная лига (ЛФЛ) могут быть реформированы в сезоне-2017/18. Об этом журналистам рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сейчас первенство ПФЛ делится на пять зон — «Запад», «Центр», «Урал-Поволжье», «Юг», «Восток». В западной зоне принимают участие 12 клубов, в центральной — 13, в южной — 16, в восточной — шесть, и в зоне «Урал-Поволжье» — девять.

«Может быть, разобьем больше зоны. Возможно, уже в следующем сезоне реформируем (ПФЛ и Любительскую футбольную лигу)», — сказал Мутко во время встречи с футболистами клуба «Домодедово».
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