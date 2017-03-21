Андрей Юдин: Ребята на таком сложном поле действовали довольно качественно

— Андрей Викторович, наверное, долго ждали эту победу? Какие чувства сейчас испытываете?

— Мы серьезно готовились к этой игре, зная, что «Черноморец» хорошая команда с опытными футболистами. Я посмотрел несколько их матчей на сборах и поединок предыдущего тура с «Ротором», поэтому картина о сопернике представлялась. Нужно отдать должное нашим ребятам, которые сегодня вышли на поле. Они работали с основной командой, но не имели много игровой практики, поэтому сегодня играли с эмоциями, с желанием. Показали понимание игры. Получилось вспомнить наш матч в Сочи, который отложился в памяти еще с осени. Тогда мы играли шикарно. И сегодня, даже несмотря на сложное поле, игра получилась достаточно целостной. Мы пытались контролировать мяч, доминировать. Да, был ряд небольших ошибок, но и мы нашли ошибки у соперника. Воспользовались одной из них, когда был забит первый мяч. Второй гол случился уже тогда, когда «Черноморец» большими силами пошел вперед, и мы поймали его на контратаке.

— Вы решили поменять тактику, перейдя на игру с четырьмя защитниками. Это произошло потому, что добавились игроки из основы, которые работают именно по такой схеме?

— Конечно, у нас выстраивается вертикаль между двумя командами. Основа играет в четыре защитника, и ребята тренировались именно по этой схеме. Мы также готовы пробовать разные варианты. Посмотрите на команды Европы: «Ювентус» начинал играть 3−5−2, но по ходу сезона перестроился на 4−2−3−1. Поэтому и мы предлагаем различные схемы. Это помогает в развитии нашим молодым футболистам. Мы их учим быть готовыми сыграть по-разному. Еще раз хочу отметить, что ребята смогли на таком сложном поле действовать довольно качественно.

— Нельзя не задать вопрос о Максиме Бориско. Ему совсем недавно исполнилось 17 лет, а он уже занимает ответственный пост голкипера в профессиональной команде. Что скажете о нем?

— Я ему еще неделю назад сказал, что он будет играть с «Черноморцем». Николай Москаленко получил травму в Армавире. Я смотрел за Максимом на протяжении двух лет. Пусть это был детский футбол, но мы привлекали его и на Первенство Края. У него есть определенные задатки, он обладает хорошими данными. Но есть и над чем работать. Прежде всего, ему пока не хватает умения командовать игроками, управлять ими. Но это объясняется возрастом. С ним плотно работает Александр Владимирович Перов, и мы уверенны, что Максим будет прибавлять в этом аспекте. Каждая игра идет в копилку, особенно молодому голкиперу. Я без доли сомнения и переживания решил поставить его на эту игру. И была некоторая уверенность, что все для него сегодня сложится хорошо. Да, были некоторые шероховатости, но все свое он сегодня взял. Поздравляем его с дебютом в ПФЛ!

— Отмечая тяжелое поле, вспоминается домашний матч с «Ротором», когда «Кубань-2» сыграла неудачно. Какие выводы вы сделали по мотивам той встречи?

— Сегодня поле было лучше, чем в той игре с «Ротором». Оно позволяло катать мяч. И мы как раз сделали акцент на том, чтоб не допустить тех ошибок, которые были в том матче. Ребята сегодня могли при необходимости упрощать игру, не допуская серьезных ошибок в обороне.

— Автор первого гола Игорь Пономарев был заменен из-за повреждения. Известно, насколько серьезна его травма?

— По предварительному диагнозу, ничего серьезного нет. Просто он получил сильный ушиб. Сегодня он сделал большой объем работы, забил мяч, несколько раз действовал очень качественно. На его место вышел более молодой Маругин, и сыграл также достаточно хорошо.

— После перерыва «Кубань-2» отдала инициативу сопернику. Это было осознанное решение, или «Черноморец» вынудил так поступить?

— В перерыве я сказал, что во втором тайме нам будет очень тяжело. Мы ожидали давления со стороны соперника, и нашей задачей было сыграть строго в оборонительных порядках, и пытаться действовать на контратаках. Опять же, отмечаем тяжелое поле, которое отнимает больше сил, чем обычно. Нехватка игровой практики у многих ребят — все это сказалось на характере игры. Мы стали реагировать заменами. Преимущество было минимальным, поэтому сосредоточились на обороне. В итоге, как показал результат, мы действовали правильно. Наша молодежь — Сидоров, Скуридин, Митрохин — выдержали это давление и сумели создать гол в самой концовке.

— В былые времена противостояние «Кубани» и «Черноморца» было крайне принципиальным. Как-то настраивали команду в этой связи?

— Специально — нет. Но на установке было сказано, что — это дерби! И раньше было много принципиальных и интересных матчей между командами. Сегодня мы также сказали, что матч будет интересен и зрителям, и футболистам. Тем приятней победа!