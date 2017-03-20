Валерий Бурлаченко: Сложно было ждать феерического футбола

— Сложно было ждать феерического футбола, так как играли две организованные хорошие команды. На поле было много тактической борьбы, тактического противостояния. Мы прекрасно понимали, как будет играть «Армавир», и готовились к этому. Практически ничего не дали создать сопернику, в свою очередь, у нас были малочисленные, но острые проходы, которые можно было реализовать. Нам немного не хватает мастерства в завершающих стадиях атаки. Будем над этим работать. На протяжении того времени, что я в команде, а это весьма непродолжительный срок, нам удалось выстроить хорошую оборону. А в нынешнем матче за счет организованной общекомандной игры в защите нейтрализовали Мязина, Войделя и отобрали очки у «Армавира».