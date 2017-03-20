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20 марта 2017, 14:59 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Валерий Бурлаченко: Сложно было ждать феерического футбола

Главный тренер «Чайки» Валерий Бурлаченко подвел итоги матча с «Армавиром» (0:0).

— Сложно было ждать феерического футбола, так как играли две организованные хорошие команды. На поле было много тактической борьбы, тактического противостояния. Мы прекрасно понимали, как будет играть «Армавир», и готовились к этому. Практически ничего не дали создать сопернику, в свою очередь, у нас были малочисленные, но острые проходы, которые можно было реализовать. Нам немного не хватает мастерства в завершающих стадиях атаки. Будем над этим работать. На протяжении того времени, что я в команде, а это весьма непродолжительный срок, нам удалось выстроить хорошую оборону. А в нынешнем матче за счет организованной общекомандной игры в защите нейтрализовали Мязина, Войделя и отобрали очки у «Армавира».

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