«Волга» разгромила «Сочи-2»

«Волга» (Ульяновск) — «Сочи-2» — 4:0 (4:0).

Голы: Бугаенко 6 (1:0), 15 (2:0); Заикин 29 (3:0); Бугаенко 34 (4:0).

«Волга»: Баранов, Юсупов, Вагапов, Кураев, игрок на просмотре, Дрязгов, Данилин, Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, Бугаенко, Заикин.

18 марта. Сочи. Стадион «Южного федерального центра спортивной подготовки».