«Волга» разгромила «Сочи-2»
В первом контрольном поединке черноморского сбора ульяновцы крупно обыграли сочинский «фарм».
«Волга» (Ульяновск) — «Сочи-2» — 4:0 (4:0).
Голы: Бугаенко 6 (1:0), 15 (2:0); Заикин 29 (3:0); Бугаенко 34 (4:0).
«Волга»: Баранов, Юсупов, Вагапов, Кураев, игрок на просмотре, Дрязгов, Данилин, Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, Бугаенко, Заикин.
18 марта. Сочи. Стадион «Южного федерального центра спортивной подготовки».
Чтобы отправить в ворота соперников 4 мяча, «жёлтым» хватило и тайма. Трижды отличился Игорь Бугаенко, в
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