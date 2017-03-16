Вопрос проведения ФК «Сочи» матчей на стадионе «Фишт» будет рассмотрен после ЧМ-2018

Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 тысяч до 45 тысяч мест. ФК «Сочи» выступает во втором дивизионе, после 18 туров команда занимает шестое место в таблице зоны «Юг».

«Что касается проведения домашних матчей ФК “Сочи” на стадионе “Фишт” после ЧМ-2018, вопрос остается пока открытым. К нему можно будет вернуться после проведения чемпионата. Клуб находится в частных руках, у него свой инвестор, и спортивные задачи клуба, безусловно, определяет его руководство», — сказал Кондратьев.

Также губернатор отметил, что рассматривается возможность проведения тестовых матчей с участием ФК «Сочи» на «Фиште» до Кубка конфедераций. «Это обсуждалось на недавнем заседании оргкомитета, который проводил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Тогда же было объявлено, что Российский футбольный союз постарается максимально загрузить стадион. И это правильно, объект такого уровня не должен простаивать, здесь должны проходить тренировочные сборы, игры», — подчеркнул Кондратьев.

Он не исключил, что «Фишт» в будущем будет претендовать на проведение финала одного из еврокубков. «Если Российский футбольный союз, ФИФА или УЕФА посчитают возможным проведение других турниров в крае, мы со своей стороны сделаем все возможное для проведения столь важных спортивных событий на самом высоком уровне», — отметил губернатор.

В Сочи состоятся три матча группового этапа Кубка конфедераций: Австралия — Германия 19 июня, Мексика — Новая Зеландия 21 июня и Германия — Камерун 25 июня, а также полуфинал 29 июня.