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13 марта 2017, 16:22 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Волга» отправилась на сбор в Сочи

Вчера вечером ульяновская «Волга» отправилась на Черноморское побережье для проведения двухнедельного выездного сбора.

В Краснодарский край тренерский штаб взял 24 игрока. Вратарей — Дмитрия Красильникова, Константина Баранова, Дмитрия Черняева; защитников — Ильдара Вагапова, Валерия Захарова, Дмитрия Кураева, Дмитрия Лавлинского, Льва Потапова, Радика Хайруллова, Равиля Юсупова; полузащитников — Артёма Аксьоненко, Владислава Данилина, Михаила Дрязгова, Егора Левина, Дмитрия и Дениса Рахмановых, Василия Старостина, Вадима Чёрного, Ефима Шанина, Ильдара Бикчантаева; нападающих — Игоря Бугаенко, Георгия Заикина, Ивана Кузнецова и Даниила Наговицина.

В городе курорте «жёлтые» обоснуются в «Южном федеральном центре спортивной подготовки». Команде предстоят ежедневные двухразовые (кроме игровых дней) тренировки. Также ульяновцы планируют провести четыре контрольных поединка. Одним из соперников точно станет «Челябинск». С остальными спаррингами и их датами наставники определятся на месте по факту.

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