Андрей Юдин: На результат матча повлиял класс «Армавира»

— Мы готовились к этой игре и понимали, что «Армавир» ставит задачу по выходу в ФНЛ. Зимой команда укрепилась, мы посмотрели несколько их матчей в межсезонье. У нас же играет молодежь, и сегодня мы допустили ряд ошибок, которые повлияли на ход матча. Тем не менее, я остался доволен некоторыми эпизодами нашей игры. Мы воспитываем молодежь, обучая её в каждом матче. И если нам удается создать несколько моментов, это уже радует. И сегодняшняя игра показала, что мы можем конкурировать с соперником такого уровня. Просто еще не хватает мастерства. В первом тайме мы создали шикарный момент, и это нам импонирует. Этот эпизод показал, к чему мы стремимся при переходе в атаку.

Счет 2:0 стал после спорного момента, но я не хочу обсуждать судейские решения, пусть об этом говорит тот, кто должен. Конечно, молодым ребятам сложно перестраиваться, когда уступаешь в два мяча. Но наши игроки проявили характер на фоне опытной команды. Не развалились, как это часто бывает с молодыми футболистами. Смотрелись достойно, правда, после перерыва уже не получалось дожимать соперника промежуточными передачами, создавать остроту. Много брали игру на себя, и поэтому, можно сказать, немного «растворились» на поле. В конце матча перестроили схему, желая усилить давление. Но еще раз скажу: наши ребята, которым 16, 18, 20 лет, пока недопонимают какие-то нюансы. Само собой, сказался класс «Армавира». Футболисты уровня Войделя, который забил два мяча, сделали результат. У нас же свои задачи: мы воспитываем молодых игроков, чтоб российский футбол пополнялся новыми кадрами.

— Вы сегодня выпустили Александра Клещенко, который получил удаление в матче за основу «Кубани». Удовлетворены ли вы его игрой, и не жалеете, что не выпустили его чуть раньше?

— Я разговаривал с ним вчера. Мы учли его психологическое состояние. Да, «Кубань» в матче с «Химками» достигла положительного результата, но Саша допустил ошибку. Он сказал, что чувствовал моральное давление после того эпизода. Я ему сказал, что ничего страшного не случилось. Игра пойдет, ты посмотришь со стороны, выйдешь на поле, и все пойдет по-другому. Клещенко — очень качественный футболист. Но в силу своего возраста он допустил ошибку. Но мы видим, что и в Лиге Чемпионов люди ошибаются, и даже еще хуже, чем Саша в игре с «Химками». А сегодня он вышел, добавил нам уверенности, и это уже положительный момент для его психологии. При нем команда не пропустила. Мы сразу планировали эту замену, и я доволен им в этой игре.

— Какие слова сказали ребятам в перерыве?

— Ничего особенного. Просто указали на некоторые ошибки, поправили их. В первом голе просто был маленький недочет Журавлева, где нужно было играть так, как мы показывали, как учили. Мы много времени проводим за теорией, обучаем тактике. Каждый молодой игрок должен учиться быстро принимать правильные решения. И сегодня как раз сказалась эта самая секунда, когда Журавлев себя отыграл, и возникла проблема из ничего. Нужно было просто сопровождать соперника. Одним словом, сделали несколько маленьких поправок. И еще учли, что у нас два игрока добавились из основной команды. Они провели сборы, но получали мало игровой практики, это сказалось на их функциональном состоянии, на тонусе. За счет игр они будут набирать кондиции, и прибавят. Во втором тайме как раз мы и прибавили, и явных ошибок после перерыва уже не было. Ребята сражались, бились. И я поблагодарил их за самоотдачу. Наверняка, и болельщикам, которые приехали нас поддержать, игра по самоотдаче понравилась. Мы приехали в Армавир не мальчиками для битья.

— В ряде эпизодов первого тайма команда выглядела ярко на фоне одного из лидеров. Почему после перерыва уже не получалось играть так же остро?

— Как я уже отметил, у нас несколько ребят просто подсели физически. Тот же Каусаров в ряде моментов уже не успевал, Майровичу было тяжело. Пошли потери в простых ситуациях. Но лично мне не страшно выпускать и совсем молодых ребят. Сегодня вышел 16-летний Немченко. И мы его поздравили после матча с дебютом в ПФЛ. Конечно, у него пока не все получается. Но мне он очень нравится своим пониманием игры. Есть время, которое мы пока не можем опередить. Он будет прибавлять за счет матчей. Игра во втором тайме как раз и разладилась из-за того, что мы стали меньше оказывать давление. Не нужно забывать, что у нас зимой состав поменялся на две трети. Лидеры ушли в основу, а их места заняли те, кто был в ближайшем резерве — на вторых ролях.

— В команде сейчас, по сути, нет правого латераля. Как и когда появилось решение поставить на этот фланг Волчкова?

— Это было экстренное решение. Оно появилось два дня назад. Я должен просчитывать все варианты. Волчков все сборы играл у нас в опорной зоне, или даже чуть выше. Но я не исключал ситуации, что ему нужно будет сыграть в этой позиции. И я не скажу, что он сыграл плохо. В оборонительных действиях он действовал вообще хорошо. Конечно, Кириллу немного не хватило навыка сыграть в атакующих действиях на этой позиции, где он должен был из защитника превращаться в форварда. Однако я сегодня на бровке услышал, как игроки соперника обсуждали с недоумением, как и куда двигаются наши футболисты. Армавирцам не нравилось, почему мы везде успеваем, все подбираем, атакуем. Изменили Волчкову амплуа, и он справился с задачей процентов на 80−90.