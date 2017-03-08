Президент ФК «Байкал»: В исключении клуба из РФС нет ничего страшного

Президент футбольного клуба «Байкал» Олег Лидрик заявил, что в исключении команды из Российского футбольного союза (РФС) нет ничего страшного, и это просто обязательная процедура. Накануне ряд СМИ написали о том, что РФС рассмотрит вопрос об исключении ФК «Байкал» и еще трех команд. Олег Лидрик узнал о возможности такого решения от корр. ИА IrkutskMedia, но отметил, что уже давно ждал этого решения.

— Скорее всего, нас исключат, так как мы не участвуем в Чемпионате России, да и команды, как таковой, сейчас нет. В этом нет ничего страшного. Когда у нас появится спонсор, мы обратно вступим в РФС. Это просто обязательная процедура, которая прописана в уставе. Я пока никакого извещения об этом не получал, но мы давно этого ждали. К этому нужно спокойно относиться — если мы не участвуем в Чемпионате, то нас можно и временно исключить, — прокомментировал Олег Лидрик.

Напомним, ФК «Байкал» начал испытывать трудности с финансированием в конце 2015 года. Нештатная процедура лицензирования профессиональных футбольных команд должна была завершиться в июне 2016 года.