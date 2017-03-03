«Сочи» планирует попасть в РФПЛ после чемпионата мира-2018

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Администрация Сочи поставила перед местным футбольным клубом задачу выйти в премьер-лигу после завершения домашнего чемпионата мира в 2018 году, сообщил «Известиям» мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов. По его словам, если ФК «Сочи» сможет попасть в РФПЛ, домашней ареной команды станет стадион «Фишт». Необходимый толчок к развитию футбола в городе должны дать игры предстоящих Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также товарищеский матч Россия-Бельгия, который пройдет в Сочи 28 марта.

— У стадиона «Фишт» должен быть хозяин — футбольный клуб «Сочи», — заявил «Известиям» Анатолий Пахомов. — Эту задачу мы стараемся выполнить. Для этого клуб должен выступать в РФПЛ. Сейчас ФК «Сочи» играет во втором дивизионе — третьем по значимости турнире в чемпионате России, но перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу после чемпионата мира 2018 года.

По словам сочинского градоначальника, планы по выведению ФК «Сочи» в высший дивизион российского первенства появились в 2012 году, когда стало известно, что в городе будут проходить матчи чемпионата мира по футболу-2018. .

— Сейчас мы не можем быть лучшими среди всех команд, но Сочи рассчитывает на значительный скачок в развитии футбола в городе после мирового первенства, — заявил Анатолий Пахомов. — Мы очень довольны ситуацией с зимними видами спорта в Сочи — раньше их у нас никогда не было. Но после Олимпиады-2014 большинство жителей, в основном молодежь, стали заниматься хоккеем, коньками и лыжами.

Власти Сочи надеются, что проведение на стадионе «Фишт» матчей высокого уровня позволит до отказа заполнять арену в Адлере, вмещающую 47 659 зрителей.

— Любое крупное событие уровня Олимпиады или чемпионата мира по футболу повышает интерес к спорту в городе, где оно проходит, — отметил чиновник. — Не секрет, что в Сочи нет футбольных фанатов, которые составляли бы некое базовое ядро поддержки команды. Поэтому чемпионат мира по футболу, Кубок конфедераций и ряд тестовых матчей вроде России с Бельгией должны придать импульс, благодаря которому наши горожане заинтересуются футболом.

Планируется, что ФК «Сочи» будет делать упор на воспитание собственных кадров и не повторит путь местной «Жемчужины», обанкротившейся в 2011 году.

— «Сочи должен развиваться поступательно. Мы стараемся работать на перспективу, много вкладываем в детско-юношеские школы, — резюмировал глава города. — Отчасти даже пытаемся идти по пути «Краснодара». Конечно, можно вложиться в звездных игроков, купить легионеров и на один-два года преуспеть. Хотя даже краткосрочные результаты в этом случае гарантировать невозможно. В любом случае, стратегически это путь в никуда, что уже показал опыт «Жемчужины». А мы не хотим его повторять.

Стадион «Фишт» начал строиться в 2007 году к сочинской зимней Олимпиаде. Арена вместимостью 40 тыс. зрителей была введена в эксплуатацию в 2013-м. На «Фиште» проходили торжественные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в феврале-марте 2014 года.

После Олимпиады стадион был закрыт на реконструкцию с целью подготовки к ЧМ-2018 и Кубка конфедерации-2017. Сейчас арена вмещает уже 47 659 зрителей. 28 марта здесь пройдет товарищеский матч между сборными России и Бельгии. В апреле в рамках зоны Юг второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) несколько тестовых матчей на «Фиште» проведет ФК «Сочи».

Этот клуб был основан в 2013 году и заявился в любительском третьем дивизионе в зоне Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округов. В первый же сезон «Сочи» занял второе место и получил право выступать в ПФЛ сезона-2014/15. По окончании чемпионата клуб был расформирован из-за финансовых проблем, но через год восстановлен и снова заявлен в ПФЛ. Сейчас команда находится на седьмом месте в зоне Юг второго дивизиона.

Ранее представителем Сочи в российском футболе был клуб «Жемчужина». В 1992—1999 годах команда выступала в высшем дивизионе чемпионата России, однако в 2003-м была расформирована по финансовым причинам.

В конце 2000-х годов клуб был возрожден по инициативе бизнесмена Дмитрия Якушева, ставшего владельцем «Жемчужины». Для выполнения задачи по выходу в РФПЛ в конце 2010 года главным тренером клуба был назначен будущий наставник сборной России Станислав Черчесов, а в команду был приглашен ряд статусных игроков: Денис Бояринцев, Игорь Смольников, Марек Чех, Сергей Ковальчук и Владислав Рыжков.