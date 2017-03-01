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1 марта 2017, 14:45 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Афипс» победил «Дружбу» и стал победителем турнира в Майкопе

Афипчане стали победителями первого открытого Кубка Адыгейского государственного университета.

Кубок адыгейского госуниверситета. Финал.

«Дружба» — «Афипс» — 0:1.

Гол: Юрченко, 80.

«Афипс»: Шевченко, Кагермазов, Глушков, Иванов, Гречкин, Цынанцов (Гомлешко, 46), Селеменев (Демченко, 46), Яковлев, Черкасов (Поникаров, 46), Ястребов (Хайманов, 46), Хибаба (Юрченко, 46).

Удаления у «Дружбы» (минуты): 88, 89.

28 февраля 2017. Майкоп. Стадион им. Ректора Ячикова. 200 зрителей.

В финале «соколы» встретились с хозяевами турнира — майкопской «Дружбой». Подопечные Дмитрия Петренко одержали минимальную победу благодаря голу Ильи Юрченко на 80-й минуте встречи.

Поединок за третье место ознаменовался противостоянием «Кубани-2» и «Краснодара-3». Триумфатором «кубанского дерби» стали желто-зеленые, благодаря победе в серии пенальти — 2:2 (по пен. 4:3).

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«Кубань-2» в серии пенальти победила «Краснодар-3»

В последний день зимы «Кубань-2» вновь отправилась в Майкоп, чтобы сыграть в матче за третье место «Открытого Кубка Адыгейского Государственного Университета». Соперником желто-зеленых выступила одна из молодежных команд футбольного клуба «Краснодар».
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