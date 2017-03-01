«Афипс» победил «Дружбу» и стал победителем турнира в Майкопе

Кубок адыгейского госуниверситета. Финал.

«Дружба» — «Афипс» — 0:1.

Гол: Юрченко, 80.

«Афипс»: Шевченко, Кагермазов, Глушков, Иванов, Гречкин, Цынанцов (Гомлешко, 46), Селеменев (Демченко, 46), Яковлев, Черкасов (Поникаров, 46), Ястребов (Хайманов, 46), Хибаба (Юрченко, 46).

Удаления у «Дружбы» (минуты): 88, 89.

28 февраля 2017. Майкоп. Стадион им. Ректора Ячикова. 200 зрителей.

В финале «соколы» встретились с хозяевами турнира — майкопской «Дружбой». Подопечные Дмитрия Петренко одержали минимальную победу благодаря голу Ильи Юрченко на 80-й минуте встречи.