Андрей Юдин: Прежде всего, нужно научиться правильно обороняться

— Андрей Викторович, можно ли сказать, что относительно новое сочетание обороны привело к некоторому волнению на стартовых минутах, что в итоге и отразилось на результате?

— Я бы не сказал, что это совсем новое сочетание обороны. Просто Журавлев пропустил несколько дней и ему требуется время для того, чтоб набрать кондиции. И это можно сделать только за счет игр. Да, в начале матча был момент, когда немного не разобрались, но затем мы выровняли игру. А вторая половина первого тайма была вообще очень качественной. Не хватало лишь завершения, правильного принятия решения. Но мы опять должны сказать, что играли ребята 1999, 2000 годов рождения. Нас порадовало, что прибавляет Маругин, Джамалутдинов приехал с Кипра в хорошей форме. Он уже близок к основной команде по своему потенциалу. Если брать функциональное состояние команды в целом, то ребята готовы достаточно хорошо. Результат сегодня не совсем закономерный. Ничья была бы логичней.

— Согласны, что оборонительные линии соперников действовали лучше, чем атака?

— Мы ставим стратегические задачи. У нас сезон возобновится игрой в Армавире, где предстоит сыграть с очень сильной командой с хорошим подбором футболистов. Поэтому мы сегодня акцентировали свои действия именно на обороне. Прежде всего, нужно научиться правильно обороняться, чтоб затем качественно атаковать.