«Дружба» обыграла «Кубань-2»

В рамках подготовки к весенней части сезона в ПФЛ тренерский штаб «Кубани-2» продолжает экспериментировать с составом команды. Вот и сегодня стартовая обойма желто-зеленых предстала в новом сочетании. Возможно, именно этот факт повлиял на волнение со стороны наших ребят в первые минуты поединка. Майкопчане сразу же провели несколько атак на ворота Максима Бориско и одна из них увенчалась голом. Анзор Ашев сыграл на опережение на ближней штанге и головой переправил мяч в сетку.

Впрочем, этот голевой момент, как оказалось, был первым и последним в матче. Соперники явно делали упор на оборонительные действия, не позволяя атакующим порядкам выходить на ударные позиции. В «итальянском» стиле футбола чуть лучше выглядели наши ребята, которые нашли возможности для нескольких опасных подходов к воротам «Дружбы», но не смогли совершить последний острый пас.

В итоге этот упорный матч так и закончился минимальной победой «Дружбы». Сегодня «Кубань-2» разыграет третье место «Открытого Кубка АГУ» в матче против молодежной команды «Краснодара».

«Дружба» — «Кубань-2» — 1:0 (1:0).

Гол: Ашев, 6.

«Кубань-2» (стартовый состав): Бориско, Новак, Журавлев, Закиров, Маругин, Хагуп, Волчков, Немченко, Митрохин, Скуридин, Сидоров. На замену выходили: Джамалутдинов, Комаров, Коваленко, Почтарев, Ягунин, Харебава, Катаев.