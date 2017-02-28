«Дружба» обыграла «Кубань-2»
В Майкопе стартовал «Открытый Кубок Адыгейского Государственного Университета». В первом «полуфинале» турнира молодежная команда нашего клуба встречалась с местной «Дружбой».
В рамках подготовки к весенней части сезона в ПФЛ тренерский штаб «Кубани-2» продолжает экспериментировать с составом команды. Вот и сегодня стартовая обойма
Впрочем, этот голевой момент, как оказалось, был первым и последним в матче. Соперники явно делали упор на оборонительные действия, не позволяя атакующим порядкам выходить на ударные позиции. В «итальянском» стиле футбола чуть лучше выглядели наши ребята, которые нашли возможности для нескольких опасных подходов к воротам «Дружбы», но не смогли совершить последний острый пас.
В итоге этот упорный матч так и закончился минимальной победой «Дружбы». Сегодня «Кубань-2» разыграет третье место «Открытого Кубка АГУ» в матче против молодежной команды «Краснодара».
«Дружба» — «Кубань-2» — 1:0 (1:0).
Гол: Ашев, 6.
«Кубань-2» (стартовый состав): Бориско, Новак, Журавлев, Закиров, Маругин, Хагуп, Волчков, Немченко, Митрохин, Скуридин, Сидоров. На замену выходили: Джамалутдинов, Комаров, Коваленко, Почтарев, Ягунин, Харебава, Катаев.
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