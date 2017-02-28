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28 февраля 2017, 9:42 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Пахомов: ФК «Сочи» в своем развитии идет по пути «Краснодара»

СОЧИ, 28 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Футбольный клуб «Сочи» в вопросах своего дальнейшего развития следует примеру «Краснодара», уделяя внимание созданию детских спортшкол, заявил агентству «Р-Спорт» мэр Сочи Анатолий Пахомов.

«Сочи» в настоящий момент выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти, — сказал Пахомов. — Сегодня “Сочи” имеет хорошие шансы. Но самое главное — “Сочи” сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с “Жемчужиной”, вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей. Можно сказать, “Сочи” идет по пути “Краснодара”, также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона “Фишт” появился хороший хозяин».

«Краснодар» был основан в 2008 году. В 2011 году команда дебютировала в премьер-лиге, а в 2017 году вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб имеет одну из лучших детских академий в России, которая готовит молодых футболистов для выступления за основную команду.

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