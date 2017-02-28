Пахомов: ФК «Сочи» в своем развитии идет по пути «Краснодара»
СОЧИ, 28 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Футбольный клуб «Сочи» в вопросах своего дальнейшего развития следует примеру «Краснодара», уделяя внимание созданию детских спортшкол, заявил агентству «Р-Спорт» мэр Сочи Анатолий Пахомов.
«Сочи» в настоящий момент выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти, — сказал Пахомов. — Сегодня “Сочи” имеет хорошие шансы. Но самое главное — “Сочи” сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с “Жемчужиной”, вырывавшейся (в первый дивизион) на
«Краснодар» был основан в 2008 году. В 2011 году команда дебютировала в
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