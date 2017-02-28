Пахомов: ФК «Сочи» в своем развитии идет по пути «Краснодара»

«Сочи» в настоящий момент выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти, — сказал Пахомов. — Сегодня “Сочи” имеет хорошие шансы. Но самое главное — “Сочи” сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с “Жемчужиной”, вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей. Можно сказать, “Сочи” идет по пути “Краснодара”, также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона “Фишт” появился хороший хозяин».