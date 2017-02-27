Фанаты «Ротора» массовой дракой в центре Волгограда проводили зиму
Фанаты «Ротора» и спортсмены бойцовского клуба «Дмитрий Донской» устроили в центре города настоящий традиционный праздник Масленицы — с кулачными боями и прочими жесткими народными забавами. Зиму проводили массовой дракой, которая прошла весело и зрелищно.
Прохожие не сразу поняли, что опасаться нечего, и на самом деле 120 молодых людей не хотят друг друга покалечить. Ребята просто продолжили традиции своих предков. Издревле на Руси в Масленицу парни и молодые мужчины показывали свою прыть в кулачном бою. Любимыми развлечениями были также перетягивание каната и бои «стенка на стенку».
Под руководством своих наставников и тренеров волгоградские
Когда же проходившие мимо волгоградцы разобрались, что происходит, сметение сменилось удивлением и гордостью:
— Мы прогуливались по набережной с сыном, когда увидели массовое скопление молодых людей, — рассказала жительница Центрального района Волгограда Елена Степанова. — В последнее время так повелось, что ничего хорошего от этого не ждешь. Но мы услышали звуки гармони и поняли, что такая музыка
Отдельное спасибо за организацию Шипулину Владимиру Николаевичу, начальнику управления молодежной политики РАНХиГС, Чарикову Дмитрию, руководителю бойцовского клуба «Дмитрий Донской» и всем собравшимся!
Вместе мы сила! Вместе победим!
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