Фанаты «Ротора» массовой дракой в центре Волгограда проводили зиму

Прохожие не сразу поняли, что опасаться нечего, и на самом деле 120 молодых людей не хотят друг друга покалечить. Ребята просто продолжили традиции своих предков. Издревле на Руси в Масленицу парни и молодые мужчины показывали свою прыть в кулачном бою. Любимыми развлечениями были также перетягивание каната и бои «стенка на стенку».

Под руководством своих наставников и тренеров волгоградские спортсмены-бойцы продемонстрировали также элементы ножевого боя.

Когда же проходившие мимо волгоградцы разобрались, что происходит, сметение сменилось удивлением и гордостью:

— Мы прогуливались по набережной с сыном, когда увидели массовое скопление молодых людей, — рассказала жительница Центрального района Волгограда Елена Степанова. — В последнее время так повелось, что ничего хорошего от этого не ждешь. Но мы услышали звуки гармони и поняли, что такая музыка как-то не стыкуется с хулиганскими разборками. Когда мы с сыном поняли, что происходит, были просто потрясены. Вот она какая, наша лучшая молодежь, наше подрастающее поколение, наши защитники, наши еще совсем молодые, но уже русские богатыри!

Отдельное спасибо за организацию Шипулину Владимиру Николаевичу, начальнику управления молодежной политики РАНХиГС, Чарикову Дмитрию, руководителю бойцовского клуба «Дмитрий Донской» и всем собравшимся!

Вместе мы сила! Вместе победим!