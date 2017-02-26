«Кубань-2» примет участие в Открытом Кубке Адыгейского Государственного Университета

Турнир продлится два дня. В понедельник желто-зеленые сыграют с майкопской «Дружбой». Победитель этого матча 28 февраля встретится с победителем пары «Афипс» — «Краснодар-2». Проигравшие команды в этот же день разыграют третье место. Поединки «Открытого Кубка АГУ» пройдут на стадионе МГГТК им. Ячикова, который расположен по адресу: ул. Солнечная, 60.

Начало матча между «Кубанью-2» и «Дружбой» запланировано на 12.00.