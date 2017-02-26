«Кубань-2» примет участие в Открытом Кубке Адыгейского Государственного Университета
27 февраля молодежная команда
желто-зеленых отправится в Майкоп. В понедельник там стартует «Открытый Кубок Адыгейского Государственного Университета». В соревнованиях, помимо «Кубани-2», примут участие еще три коллектива: «Дружба», «Краснодар-2» и «Афипс».
Турнир продлится два дня. В понедельник
Начало матча между «Кубанью-2» и «Дружбой» запланировано на 12.00.
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