Игнатьев: Финансовая ситуация в «Торпедо» налаживается
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Финансовая ситуация в московском футбольном клубе «Торпедо» налаживается, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.
«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 вылетело из
«Все идет по плану, перед второй частью первенства у “Торпедо” проблем нет, — сказал Игнатьев по телефону. — По старым долгам осталась “мелочевка”. С нас сняли запрет на регистрацию новых футболистов, так что в этом вопросе все нормально. Финансовая ситуация в “Торпедо” налаживается. Сейчас стоит задача выйти в ФНЛ, ее никто не отменял, все направлено на выполнение этой цели».
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