Игнатьев: Финансовая ситуация в «Торпедо» налаживается

«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 вылетело из премьер-лиги, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. «Черно-белые», выступающие сейчас в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), после 15 сыгранных матчей на четыре балла отстают от лидирующего курского «Авангарда», у которого на одну проведенную встречу больше.

«Все идет по плану, перед второй частью первенства у “Торпедо” проблем нет, — сказал Игнатьев по телефону. — По старым долгам осталась “мелочевка”. С нас сняли запрет на регистрацию новых футболистов, так что в этом вопросе все нормально. Финансовая ситуация в “Торпедо” налаживается. Сейчас стоит задача выйти в ФНЛ, ее никто не отменял, все направлено на выполнение этой цели».