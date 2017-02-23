Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного»

Кроме Баженова в «Долгопрудный» пришли еще два игрока — арендованный из астраханской «Волги» защитник Рамиль Зарипов и хавбек московского «Спортакадемклуба» Иван Копыл.

Баженов, которому в феврале исполнилось 32 года, четырежды становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», за который выступал с 2004 по 2010 год. Перед «Долгопрудным» нападающий с 2011 по 2016 год защищал цвета «Томи».