Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного»
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Бывший форвард московского «Спартака» и «Томи» Никита Баженов стал игроком подмосковного «Долгопрудного», сообщается на официальном сайте клуба ПФЛ.
Кроме Баженова в «Долгопрудный» пришли еще два игрока — арендованный из астраханской «Волги» защитник Рамиль Зарипов и хавбек московского «Спортакадемклуба» Иван Копыл.
Баженов, которому в феврале исполнилось 32 года, четырежды становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», за который выступал с 2004 по 2010 год. Перед «Долгопрудным» нападающий с 2011 по 2016 год защищал цвета «Томи».
«Долгопрудный», за который выступает другой
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