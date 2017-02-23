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23 февраля 2017, 11:26 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Бывший форвард московского «Спартака» и «Томи» Никита Баженов стал игроком подмосковного «Долгопрудного», сообщается на официальном сайте клуба ПФЛ.

Кроме Баженова в «Долгопрудный» пришли еще два игрока — арендованный из астраханской «Волги» защитник Рамиль Зарипов и хавбек московского «Спортакадемклуба» Иван Копыл.

Баженов, которому в феврале исполнилось 32 года, четырежды становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», за который выступал с 2004 по 2010 год. Перед «Долгопрудным» нападающий с 2011 по 2016 год защищал цвета «Томи».

«Долгопрудный», за который выступает другой экс-спартаковец Александр Филимонов, занимает второе место в турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ, набрав 32 очка после 16 матчей.

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