Полузащитник «Анжи» перешел в «Армавир»

Газимагомедов играл за клуб из Махачкалы с 2014 года, за это время провел в составе команды 27 матчей, из которых 7 — в текущем сезоне. «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Армавир» идет на второй строчке в зоне «Юг».