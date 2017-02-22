Полузащитник «Анжи» перешел в «Армавир»
«Анжи» на своем сайте объявил о трансфере полузащитника Анвара Газимагомедова. 28-летний футболист продолжит карьеру в «Армавире», который выступает во втором дивизионе.
Газимагомедов играл за клуб из Махачкалы с 2014 года, за это время провел в составе команды 27 матчей, из которых 7 — в текущем сезоне. «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Армавир» идет на второй строчке в зоне «Юг».
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