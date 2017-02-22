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22 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Никита Баженов перейдет в «Долгопрудный»

По информации «СЭ», форвард Никита Баженов с большой долей вероятности будет заявлен за «Долгопрудный», команда выступает во втором дивизионе.

В зоне «Запад» команда занимает второе место, отставая на 7 очков от лидирующего питерского «Динамо». 32-летний Баженов прошлый сезон провел в «Томи», в новом сезоне оставался без клуба. За время игровой карьеры форвард провел в РФПЛ 132 матча, забил 16 голов. (Сергей ЕГОРОВ).

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