Никита Баженов перейдет в «Долгопрудный»

В зоне «Запад» команда занимает второе место, отставая на 7 очков от лидирующего питерского «Динамо». 32-летний Баженов прошлый сезон провел в «Томи», в новом сезоне оставался без клуба. За время игровой карьеры форвард провел в РФПЛ 132 матча, забил 16 голов. (Сергей ЕГОРОВ).