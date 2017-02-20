Амбиции и реальность московского «Торпедо». Что творится в клубе

Недавнее назначение спортивным директором московского «Торпедо» Романа Орещука и его бодрое интервью о том, что перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ, а со временем возвратиться в Премьер-Лигу, — хороший повод поговорить о текущей ситуации в некогда легендарном клубе.

1. Где сейчас выступает «Торпедо»?

Нейтральный любитель футбола после предпоследнего майского дня 2015 года наверняка потерял из виду трёхкратного чемпиона Советского Союза, шестикратного обладателя Кубка СССР и первого обладателя Кубка России. Тогда находившееся в зоне вылета «Торпедо» переиграло в заключительном туре чемпионата РФПЛ «Мордовию». Однако его конкуренты в борьбе за выживание, «Ростов» и «Урал», достигли необходимых им результатов в играх с ЦСКА и «Тереком», оставив «автозаводцев» на 15-й строчке таблицы. И команда была вынуждена проститься с Премьер-Лигой.



Продолжить выступления дивизионом ниже у клуба не получилось: «Торпедо» не хватило денег, чтобы заявиться в ФНЛ, и оно добровольно отказалось от игры в Футбольной национальной лиге. Почти месяц перед торпедовцами маячила малоприятная перспектива снова скатиться в любительскую лигу. Однако средства на участие в первенстве ПФЛ всё-таки нашлись, и «Торпедо», сохранив профессиональный статус, заявилось в зону «Центр» второго дивизиона.

2. Кто владеет «Торпедо»?

Разбуди любого поклонника «Торпедо» среди ночи, и он ответит на этот вопрос давно выученной фразой: «Основным акционером клуба является завод ЗиЛ, а через него правительство Москвы». Именно её практически в каждом своём интервью повторяет нелюбимый фанатами президент «автозаводцев» Александр Тукманов. На самом же деле начиная с 2009 года, когда команда ушла из-под опеки «Лужников», были у неё и другие акционеры. Недолгое, впрочем, время. Да и сейчас акции клуба формально распределены между дочерними предприятиями завода — юридически ещё существующими условными ООО «Автоагрегат» или «Кузовной цех».



Парадоксальность ситуации заключается в том, что бывший автогигант Советского Союза по большому счёту уже не существует. Конвейерное производство на заводе остановлено четыре года назад, его цеха методично сносят, а на их месте потихонечку возникают офисные, жилые и другие здания, включая всем известный Ледовый дворец ВТБ. Последний грузовик зиловцы собрали вручную в сентябре прошлого года, а сейчас на территории завода функционирует лишь «Механосборочный цех № 6», где также вручную из оставшихся в запасе деталей производят легковые машины представительского класса — лимузины. Однако МХСЦ № 6 является самостоятельной, независимой компанией и, как только накопившиеся детали закончатся, тоже будет ликвидирован.



Разумеется, сам ЗиЛ «Торпедо» финансировать не в состоянии. Деньги перечисляются правительством Москвы дочерним предприятиям завода, а от них идут в клуб. Суммы очень скромные — их хватает лишь для выступлений на уровне ПФЛ.

3. Кто играет за «Торпедо»?

Фамилии подавляющего большинства футболистов, защищающих сейчас цвета «Торпедо», никому ничего не скажут. За исключением одной — Шустиков. В центре обороны «автозаводцев» играет Сергей Сергеевич Шустиков — внук легендарного торпедовского футболиста Виктора Михайловича Шустикова и сын ушедшего из жизни чуть более года назад Сергея Викторовича Шустикова.



Династия Шустиковых уникальна тем, что все трое её представителей были капитанами «Торпедо». Виктор Михайлович и вовсе является одним из лидеров чёрно-белых по этому показателю в советские времена, уступая только Валентину Козьмичу Иванову. Ну, а Сергей Шустиков-младший выводит команду на поле в качестве капитана по ходу нынешнего сезона.



Можно отметить ещё полузащитника Дмитрия Соколова. Он поиграл за «Торпедо» во всех профессиональных лигах российского футбола. Начинал карьеру в середине нулевых, когда чёрно-белые выступали ещё в РФПЛ, вместе со своей родной командой вылетел в первый дивизион, затем надолго покинул клуб, а в прошлом сезоне вернулся в него, когда тот выступал во втором дивизионе. Есть в сегодняшнем «Торпедо» и своя подающая надежды юная «звёздочка» — центральный полузащитник Филипп Дворецков, находящийся на карандаше у тренеров молодёжной сборной России и уже за неё дебютировавший.



Тренирует «Торпедо» Виктор Булатов, имя которого у любителей футбола ассоциируется с московским «Спартаком» самого начала нулевых. Но и для чёрно-белых Булатов человек не чужой — в «Спартак» он перешёл после сезона-1999 из «Торпедо», а 10 лет спустя, в 2009 году, будучи в солидном по футбольным меркам возрасте, сыграл за «автозаводцев» несколько матчей в третьем, любительском, дивизионе.

4. Какие задачи стоят перед «Торпедо»?

По итогам текущего сезона команда должна занять первое место в группе «Центр» и получить путёвку в ФНЛ. Правда, как обмолвился недавно вице-президент «Торпедо» Борис Петрович Игнатьев, эту задачу поставило само руководство клуба, а не акционеры. Тандем Тукманов — Игнатьев периодически произносит приятные слуху болельщика «автозаводцев» слова: команда с такой историей как «Торпедо» должна выступать в Премьер-Лиге, а второй дивизион — не для неё. Сами же руководители чёрно-белых надеются, что в случае подъёма на лигу выше им будет легче найти новые источники финансирования.

5. Есть ли у «Торпедо» долги?

Впрочем, предыдущий подъём из любителей в РФПЛ, который «Торпедо» проделало за пять лет, с 2009 по 2014 год, стал причиной того, что в 2015-м клуб едва не обанкротился. По зарплатам футболистов, игравших за «автозаводцев» в РФПЛ образца сезона-2014/15, «Торпедо» рассчитывалось вплоть до предыдущего месяца. Сейчас, по данным РФС, долгов перед теми игроками у чёрно-белых нет, нет их и перед нынешним составом. Однако они по-прежнему остаются перед контрагентами клуба — в частности стадионом имени Эдуарда Стрельцова, вследствие чего в январе «автозаводцы» были вынуждены искать другое место для тренировок. Ну, а официальные матчи вот уже второй сезон подряд они проводят на стадионе Академии «Спартак» имени Черенкова в Сокольниках.

Да и тот факт, что долгов перед игроками у «Торпедо» нет, вовсе не означает, что их нет у клуба. Деньги под расчёт с футболистами выделяло правительство Москвы, перечисляя их «дочкам» ЗиЛа, а «Торпедо» получало их в виде займа. Так что долги у чёрно-белого клуба не уменьшились — просто теперь он должен не игрокам, а дочерним предприятиям завода. Сумма долга покрыта тайной: ясно только, что она продолжает расти, поскольку деньги на текущие расходы «Торпедо» тоже берёт в заём. Разумеется, часть долга правительство Москвы может потом простить, но пока ситуация такова.

6. Как ищут спонсоров для «Торпедо»?

Ещё одна боль поклонников «Торпедо» — безуспешные поиски генерального спонсора клуба. Начались они восемь лет назад, а воз и ныне там. В происходящем болельщики «автозаводцев» винят президента клуба Александра Тукманова, считая, что он выдвигает такие условия, после которых потенциальные инвесторы тихо уходят в сторону. И в этом они, кажется, правы, поскольку руководство «автозаводского» клуба умудрилось не найти общий язык даже с теми, кто «спускался» им сверху при посредничестве властей города. Например, МОЭК — Московской объединённой энергетической компанией, снабжающей потребителей столицы теплом и горячей водой. По слухам, периодически интерес к «Торпедо» проявляют различные финансовые структуры, однако дальше предварительных разговоров дело не движется. Есть на то и объективные причины: ведь на сегодняшний день у «автозаводцев» не осталось ничего кроме бренда и верного отряда болельщиков — ни стадиона, ни базы…



Полторы недели назад вице-президент чёрно-белых Борис Игнатьев, отвечая на вопрос о перспективах финансирования клуба, неожиданно заявил, что правительство Москвы приняло решение передать «Торпедо» одному известному банку и якобы уже вовсю идёт переговорный процесс. Однако, как удалось выяснить, Борис Петрович выдавал желаемое за действительное. Ну, а Александр Тукманов, комментируя выступление своего коллеги, уточнил, что к вопросу поиска спонсора клуб вернётся во второй половине следующего месяца. И, как всегда, добавил, что в будущее смотрит с оптимизмом. Эти слова он произносит уже много-много лет.

7. Реально ли для «Торпедо» выйти в ФНЛ?

«Торпедо» — единственная команда группы «Центр» второго дивизиона, декларировавшая о цели выйти в ФНЛ. Однако это не означает, что конкурентов у чёрно-белых нет. Аналогичная задача, по неофициальной информации, стоит и перед игроками курского «Авангарда», а в белгородском «Энергомаше» повыситься в классе хотят сами футболисты, хотя руководство клуба их к этому не обязывает.

По итогам осенней части сезона «Торпедо» занимает четвёртое место, однако от лидирующего «Авангарда» отстаёт всего на четыре очка, имея игру в запасе, а от занимающего второе место «Энергомаша» — на три. Обоих конкурентов по весне «автозаводцы» будут принимать на своём поле. Третьим, к слову, идёт ещё один известный в прошлом клуб — раменский «Сатурн», но он о выходе в ФНЛ не помышляет, так как только в этом сезоне вернул себе профессиональный статус.