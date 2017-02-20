Амбиции и реальность московского «Торпедо». Что творится в клубе
Рассказываем, как обстоят дела в стане столичного «Торпедо», ещё два года назад выступавшего в РФПЛ, а ныне пытающегося выбраться наверх.
Недавнее назначение спортивным директором московского «Торпедо» Романа Орещука и его бодрое интервью о том, что перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ, а со временем возвратиться в
1. Где сейчас выступает «Торпедо»?
Нейтральный любитель футбола после предпоследнего майского дня 2015 года наверняка потерял из виду трёхкратного чемпиона Советского Союза, шестикратного обладателя Кубка СССР и первого обладателя Кубка России. Тогда находившееся в зоне вылета «Торпедо» переиграло в заключительном туре чемпионата РФПЛ «Мордовию». Однако его конкуренты в борьбе за выживание, «Ростов» и «Урал», достигли необходимых им результатов в играх с ЦСКА и «Тереком», оставив «автозаводцев» на 15-й строчке таблицы. И команда была вынуждена проститься с
Продолжить выступления дивизионом ниже у клуба не получилось: «Торпедо» не хватило денег, чтобы заявиться в ФНЛ, и оно добровольно отказалось от игры в Футбольной национальной лиге. Почти месяц перед торпедовцами маячила малоприятная перспектива снова скатиться в любительскую лигу. Однако средства на участие в первенстве ПФЛ
2. Кто владеет «Торпедо»?
Разбуди любого поклонника «Торпедо» среди ночи, и он ответит на этот вопрос давно выученной фразой: «Основным акционером клуба является завод ЗиЛ, а через него правительство Москвы». Именно её практически в каждом своём интервью повторяет нелюбимый фанатами президент «автозаводцев» Александр Тукманов. На самом же деле начиная с 2009 года, когда команда ушла
Парадоксальность ситуации заключается в том, что бывший автогигант Советского Союза по большому счёту уже не существует. Конвейерное производство на заводе остановлено четыре года назад, его цеха методично сносят, а на их месте потихонечку возникают офисные, жилые и другие здания, включая всем известный Ледовый дворец ВТБ. Последний грузовик зиловцы собрали вручную в сентябре прошлого года, а сейчас на территории завода функционирует лишь «Механосборочный цех № 6», где также вручную из оставшихся в запасе деталей производят легковые машины представительского класса — лимузины. Однако МХСЦ № 6 является самостоятельной, независимой компанией и, как только накопившиеся детали закончатся, тоже будет ликвидирован.
Разумеется, сам ЗиЛ «Торпедо» финансировать не в состоянии. Деньги перечисляются правительством Москвы дочерним предприятиям завода, а от них идут в клуб. Суммы очень скромные — их хватает лишь для выступлений на уровне ПФЛ.
3. Кто играет за «Торпедо»?
Фамилии подавляющего большинства футболистов, защищающих сейчас цвета «Торпедо», никому ничего не скажут. За исключением одной — Шустиков. В центре обороны «автозаводцев» играет Сергей Сергеевич Шустиков — внук легендарного торпедовского футболиста Виктора Михайловича Шустикова и сын ушедшего из жизни чуть более года назад Сергея Викторовича Шустикова.
Династия Шустиковых уникальна тем, что все трое её представителей были капитанами «Торпедо». Виктор Михайлович и вовсе является одним из лидеров
Можно отметить ещё полузащитника Дмитрия Соколова. Он поиграл за «Торпедо» во всех профессиональных лигах российского футбола. Начинал карьеру в середине нулевых, когда
Тренирует «Торпедо» Виктор Булатов, имя которого у любителей футбола ассоциируется с московским «Спартаком» самого начала нулевых. Но и для
4. Какие задачи стоят перед «Торпедо»?
По итогам текущего сезона команда должна занять первое место в группе «Центр» и получить путёвку в ФНЛ. Правда, как обмолвился недавно
5. Есть ли у «Торпедо» долги?
Впрочем, предыдущий подъём из любителей в РФПЛ, который «Торпедо» проделало за пять лет, с 2009 по 2014 год, стал причиной того, что в 2015-м клуб едва не обанкротился. По зарплатам футболистов, игравших за «автозаводцев» в РФПЛ образца сезона-2014/15, «Торпедо» рассчитывалось вплоть до предыдущего месяца. Сейчас, по данным РФС, долгов перед теми игроками у
Да и тот факт, что долгов перед игроками у «Торпедо» нет, вовсе не означает, что их нет у клуба. Деньги под расчёт с футболистами выделяло правительство Москвы, перечисляя их «дочкам» ЗиЛа, а «Торпедо» получало их в виде займа. Так что долги у
6. Как ищут спонсоров для «Торпедо»?
Ещё одна боль поклонников «Торпедо» — безуспешные поиски генерального спонсора клуба. Начались они восемь лет назад, а воз и ныне там. В происходящем болельщики «автозаводцев» винят президента клуба Александра Тукманова, считая, что он выдвигает такие условия, после которых потенциальные инвесторы тихо уходят в сторону. И в этом они, кажется, правы, поскольку руководство «автозаводского» клуба умудрилось не найти общий язык даже с теми, кто «спускался» им сверху при посредничестве властей города. Например, МОЭК — Московской объединённой энергетической компанией, снабжающей потребителей столицы теплом и горячей водой. По слухам, периодически интерес к «Торпедо» проявляют различные финансовые структуры, однако дальше предварительных разговоров дело не движется. Есть на то и объективные причины: ведь на сегодняшний день у «автозаводцев» не осталось ничего кроме бренда и верного отряда болельщиков — ни стадиона, ни базы…
Полторы недели назад
7. Реально ли для «Торпедо» выйти в ФНЛ?
«Торпедо» — единственная команда группы «Центр» второго дивизиона, декларировавшая о цели выйти в ФНЛ. Однако это не означает, что конкурентов у
По итогам осенней части сезона «Торпедо» занимает четвёртое место, однако от лидирующего «Авангарда» отстаёт всего на четыре очка, имея игру в запасе, а от занимающего второе место «Энергомаша» — на три. Обоих конкурентов по весне «автозаводцы» будут принимать на своём поле. Третьим, к слову, идёт ещё один известный в прошлом клуб — раменский «Сатурн», но он о выходе в ФНЛ не помышляет, так как только в этом сезоне вернул себе профессиональный статус.
Серьёзны ли намерения «Торпедо»? Приглашение на пост спортивного директора Романа Орещука это вроде бы подтверждает. Его основной обязанностью является поиск свободных агентов высокого уровня, способных вывести «автозаводцев» в ФНЛ. Однако выполнение задачи усложняется ограничением на число игроков в заявке «Торпедо», введённым РФС: таким образом
Однако назначение Орещука — пока единственное подтверждение амбиций руководителей «Торпедо», иных не наблюдается. Об этом прекрасно осведомлены и руководителей конкурентов
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