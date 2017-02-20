Андрей Юдин: Не обошлось без «детских» оплошностей

— Андрей Викторович, сегодня «Кубань-2» играла с командой, которая пока является загадкой для широкого круга болельщиков. Как в связи с этим фактором шла подготовка к матчу?

— Прежде всего, мы ставим задачи по организации той игры, которую хотим видеть. Хотели сыграть компактно, чтоб успевать перехватывать мячи и переходить в быстрые атаки. Мы имели некоторое представление о сопернике, знали, что уровень команды примерно соответствует нашей зоне ПФЛ. Да, это не лидер крымского чемпионата, но достаточно крепкий коллектив, в котором много взрослых футболистов. Конечно, нам пока сложно играть с опытными командами, но мы остались довольны нашими действиями в первом тайме. Не обошлось без «детских» оплошностей, но организация игры оставила хорошие впечатления.

— В начале второго тайма был отрезок, когда соперник выглядел активней. С чем это связано?