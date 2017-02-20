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20 февраля 2017, 14:13 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Андрей Юдин: Не обошлось без «детских» оплошностей

После матча с керченским «Океаном» главный тренер молодежной команды желто-зеленых Андрей Юдин остался доволен действиями своих подопечных в первом тайме.

— Андрей Викторович, сегодня «Кубань-2» играла с командой, которая пока является загадкой для широкого круга болельщиков. Как в связи с этим фактором шла подготовка к матчу?

— Прежде всего, мы ставим задачи по организации той игры, которую хотим видеть. Хотели сыграть компактно, чтоб успевать перехватывать мячи и переходить в быстрые атаки. Мы имели некоторое представление о сопернике, знали, что уровень команды примерно соответствует нашей зоне ПФЛ. Да, это не лидер крымского чемпионата, но достаточно крепкий коллектив, в котором много взрослых футболистов. Конечно, нам пока сложно играть с опытными командами, но мы остались довольны нашими действиями в первом тайме. Не обошлось без «детских» оплошностей, но организация игры оставила хорошие впечатления.

— В начале второго тайма был отрезок, когда соперник выглядел активней. С чем это связано?

— Мы сделали определенные замены. Сегодня у нас играли ребята 1999 года, 2000 года рождения. Разумеется, им еще не хватает опыта играть целостно, не хватает концентрации. К тому же, играли несколько человек, которые приехали на просмотр. Второй тайм не следует оценивать слишком однозначно, мы экспериментировали. Первый тайм нам был более важен с точки зрения оценки игры. Не следует забывать, что целая группа наших игроков сейчас работает с основной командой на Кипре. Они вернутся, и кто-то из них будет помогать нам. И наша игра будет более качественной.
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