Андрей Юдин: Не обошлось без «детских» оплошностей
После матча с керченским «Океаном» главный тренер молодежной команды
желто-зеленых Андрей Юдин остался доволен действиями своих подопечных в первом тайме.
— Андрей Викторович, сегодня «Кубань-2» играла с командой, которая пока является загадкой для широкого круга болельщиков. Как в связи с этим фактором шла подготовка к матчу?
— Прежде всего, мы ставим задачи по организации той игры, которую хотим видеть. Хотели сыграть компактно, чтоб успевать перехватывать мячи и переходить в быстрые атаки. Мы имели некоторое представление о сопернике, знали, что уровень команды примерно соответствует нашей зоне ПФЛ. Да, это не лидер крымского чемпионата, но достаточно крепкий коллектив, в котором много взрослых футболистов. Конечно, нам пока сложно играть с опытными командами, но мы остались довольны нашими действиями в первом тайме. Не обошлось без «детских» оплошностей, но организация игры оставила хорошие впечатления.
— В начале второго тайма был отрезок, когда соперник выглядел активней. С чем это связано?
— Мы сделали определенные замены. Сегодня у нас играли ребята 1999 года, 2000 года рождения. Разумеется, им еще не хватает опыта играть целостно, не хватает концентрации. К тому же, играли несколько человек, которые приехали на просмотр. Второй тайм не следует оценивать слишком однозначно, мы экспериментировали. Первый тайм нам был более важен с точки зрения оценки игры. Не следует забывать, что целая группа наших игроков сейчас работает с основной командой на Кипре. Они вернутся, и
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