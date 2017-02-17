«В “Торпедо” я нахожусь уже больше месяца, официально контракт подписали только сегодня. На должность спортивного директора меня пригласили Борис Петрович (Игнатьев. — Прим. “Чемпионата”) и Александр Вячеславович (Тукманов. — Прим. “Чемпионата”). Я рассмотрел это предложение, мы пообщались с руководством относительно перспектив “Торпедо” и пока что подписали контракт на три месяца.



Я смотрел на тренировки, общался с руководителями, спонсорами. Это не было вчерашним приглашением. Мне хочется вникнуть во всю составляющую клуба, понять, куда нужно двигаться. Через три месяца посмотрим, что будет дальше. Передо мной поставили определённые задачи, так что ждём начала сезона.



Не смущает ли, что “Торпедо” выступает в ПФЛ? Ничего страшного! Иногда, чтобы сделать два шага вперёд, нужно сделать один шаг назад. Какая разница, где работать? Нужно повышать свою квалификацию, я не вижу в этом ничего зазорного. Тем более, “Торпедо” — это бренд, в какой бы лиге команда не играла. Работать в клубе с таким именем — за счастье! Тем более, у меня получилось в “Динамо”. Я считаю, что провёл там хорошую работу, болельщики отблагодарили меня тёплыми словами.



Нам нужны футболисты для усиления определённой командной линии. Не скажу, на какие позиции, всё увидите сами. К тому же в клубе я находился с первого дня тренировок, и мы уже взяли троих футболистов — вратаря, левого полузащитника и нападающего. Осталось найти ещё парочку игроков и думаю, что селекция на этом закончится.



Я буду заниматься селекцией, а Борис Петрович будет выражать своё мнение, которое немаловажно, а также консультировать тренера. Все решения мы будем принимать совместно. По подбору футболистов, их поиску, буду плотно заниматься я.



Мои задачи полностью совпадают с задачами клуба. Может, это выход в ФНЛ, а может, и выход в РФПЛ через какое-то время. Конечно, без конкретных задач я бы никуда не пошёл работать. Если бы я не хотел вернуть “Торпедо” былую славу, то и смысла выходить на работу бы не было», — сказал Орещук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.