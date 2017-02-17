Орещук покинул аналогичный пост в московском «Динамо» в сентябре прошлого года после 3 месяцев пребывания в должности. В пятницу было объявлено о его назначении спортивным директором «Торпедо». Клуб выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Роман Орещук назначен спортивным директором клуба, его задача — комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение», — сказал Тукманов по телефону.