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17 февраля 2017, 15:56 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Тукманов: Задача Орещука — комплектование «Торпедо» (Москва) для выхода в ФНЛ

Задача нового спортивного директора московского «Торпедо» Романа Орещука состоит в комплектовании команды в соответствии с задачей выхода в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» президент автозаводцев Александр Тукманов.

Орещук покинул аналогичный пост в московском «Динамо» в сентябре прошлого года после 3 месяцев пребывания в должности. В пятницу было объявлено о его назначении спортивным директором «Торпедо». Клуб выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Роман Орещук назначен спортивным директором клуба, его задача — комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение», — сказал Тукманов по телефону.

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