Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28811686/
17 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Роман Орещук назначен спортивным директором ФК «Торпедо»

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роман Орещук стал спортивным директором московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

О подробностях соглашения с 41-летним специалистом не сообщается.

В качестве игрока Орещук выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, ростовский «Ростсельмаш», новороссийский «Черноморец», польская «Легия». По окончании карьеры футболиста занимался агентской деятельностью. В 2016 году занимал пост спортивного директора московского «Динамо».

Торпедо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Тукманов: Задача Орещука — комплектование «Торпедо» (Москва) для выхода в ФНЛ

Задача нового спортивного директора московского «Торпедо» Романа Орещука состоит в комплектовании команды в соответствии с задачей выхода в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» президент автозаводцев Александр Тукманов.
Еще 1 новость  Все новости
17 февраля

Хоккеисты "Лады" вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Бородюк заявил, что намерен продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера

Файфман: переговоры по правам на показ Кубка конфедераций и ЧМ очень далеки от завершения