Роман Орещук назначен спортивным директором ФК «Торпедо»

О подробностях соглашения с 41-летним специалистом не сообщается.

В качестве игрока Орещук выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, ростовский «Ростсельмаш», новороссийский «Черноморец», польская «Легия». По окончании карьеры футболиста занимался агентской деятельностью. В 2016 году занимал пост спортивного директора московского «Динамо».