Роман Орещук назначен спортивным директором ФК «Торпедо»
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роман Орещук стал спортивным директором московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
О подробностях соглашения с 41-летним специалистом не сообщается.
В качестве игрока Орещук выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, ростовский «Ростсельмаш», новороссийский «Черноморец», польская «Легия». По окончании карьеры футболиста занимался агентской деятельностью. В 2016 году занимал пост спортивного директора московского «Динамо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter