Тольяттинский ФК «Лада» возглавил Рустем Хузин
Новым главным тренером ФК «Лада» стал 45-летний казанский специалист Рустем Хузин, сообщает
пресс-служба автозаводцев. Контракт с наставником подписан до конца сезона 2016/2017.
До приезда в Тольятти Хузин, обладающий тренерской категорией PRO, возглавлял «Рубин-2», пермский «Амкар» и нижнекамский «Нефтехимик». С последним клубом по итогам прошлого сезона он выиграл зону «Урал-Поволжье» и вывел команду в Футбольную Национальную Лигу. Также к числу его достижений на тренерском поприще стоит отнести второе место «Амкара» в молодежном Первенстве РФПЛ по итогам 2010 года.
Большую часть своей игровой карьеры Хузин провел в казанском «Рубине». Помимо выступлений в составе флагмана татарстанского футбола он также в свое время защищал цвета волгоградского «Ротора», пермского «Амкара» и димитровградской «Лады».
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