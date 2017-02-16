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16 февраля 2017, 10:27 | Футбол: Второй дивизион | Volga News

Тольяттинский ФК «Лада» возглавил Рустем Хузин

Новым главным тренером ФК «Лада» стал 45-летний казанский специалист Рустем Хузин, сообщает пресс-служба автозаводцев. Контракт с наставником подписан до конца сезона 2016/2017.

До приезда в Тольятти Хузин, обладающий тренерской категорией PRO, возглавлял «Рубин-2», пермский «Амкар» и нижнекамский «Нефтехимик». С последним клубом по итогам прошлого сезона он выиграл зону «Урал-Поволжье» и вывел команду в Футбольную Национальную Лигу. Также к числу его достижений на тренерском поприще стоит отнести второе место «Амкара» в молодежном Первенстве РФПЛ по итогам 2010 года.

Большую часть своей игровой карьеры Хузин провел в казанском «Рубине». Помимо выступлений в составе флагмана татарстанского футбола он также в свое время защищал цвета волгоградского «Ротора», пермского «Амкара» и димитровградской «Лады».
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