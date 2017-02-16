Тольяттинский ФК «Лада» возглавил Рустем Хузин

До приезда в Тольятти Хузин, обладающий тренерской категорией PRO, возглавлял «Рубин-2», пермский «Амкар» и нижнекамский «Нефтехимик». С последним клубом по итогам прошлого сезона он выиграл зону «Урал-Поволжье» и вывел команду в Футбольную Национальную Лигу. Также к числу его достижений на тренерском поприще стоит отнести второе место «Амкара» в молодежном Первенстве РФПЛ по итогам 2010 года.

Большую часть своей игровой карьеры Хузин провел в казанском «Рубине». Помимо выступлений в составе флагмана татарстанского футбола он также в свое время защищал цвета волгоградского «Ротора», пермского «Амкара» и димитровградской «Лады».