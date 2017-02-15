«Урал-2» уступил «Волге» на турнире в Казани

Причём, противостояние с молодыми уральцами получилось ещё более захватывающим и результативным.

«Волга» (Ульяновск) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 3:2 (1:1).

Голы: Киселев 12 (0:1), Кузнецов 20 (1:1), Шанин 63 (2:1), Киселев 70 (2:2), Вагапов 80 (3:2).

«Волга»: Красильников, Хайруллов (Вагапов 52), Лавлинский (Кураев 52), Захаров (Юсупов 52), Старостин (игрок на просмотре 52), игрок на просмотре (Дрязгов 52), Чёрный (Шанин 62), Бикчантаев (Дм. Рахманов 62), Аксьоненко (Дм. Рахманов 52), Наговицин (Бугаенко 52), Кузнецов (Заикин 52).

«Урал-2»: Морозов, Миронов, Дрожалкин, Кашкаров, Иванов Е., Иванов Е., Киселев, Маркелов, Исраелян, Гулиев, Иванов Н. На замену выходили: Давлетшин, Дорожинский, Нисафутдинов, Артёменко, Жариков, Филиппов, Соболев, Родин.

14 февраля. Казань. Манеж Центрального стадиона.

Результаты игрового дня:

Уфа-Д — КАМАЗ — 1:2.