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14 февраля 2017, 15:22 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

В «Смене» усиления состава не предвидится

С 11 февраля игроки комсомольской «Смены» приступили к индивидуальным тренировочным занятиям.

В одиночном режиме футболисты готовяться к продолжению сезона до 22 марта. А 15 февраля подопечные Максима Швецова соберутся вместе для проведения учебно-тренировочного сбора в хорошо им знакомом Крымске (Краснодарский край). На кубанской земле комсомольчане будут находиться до 17 апреля, после чего вылетят в Омск, где уже 20 апреля сыграют с местным «Иртышом» первый матч первенства после зимнего перерыва.

В связи с непростой финансовой ситуацией в клубе. усиление состава в это заявочное окно не предвидится. Впрочем, и отзаявленных (кроме уже покинувшего клуб Ивана Пузана) футболистов тоже, скорее всего, не будет.

Напомним, что после летне-осенней части первенства «Смена» идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от занимающей первое место «Читы» на семь очков.

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