В «Смене» усиления состава не предвидится
С 11 февраля игроки комсомольской «Смены» приступили к индивидуальным тренировочным занятиям.
В одиночном режиме футболисты готовяться к продолжению сезона до 22 марта. А 15 февраля подопечные Максима Швецова соберутся вместе для проведения
В связи с непростой финансовой ситуацией в клубе. усиление состава в это заявочное окно не предвидится. Впрочем, и отзаявленных (кроме уже покинувшего клуб Ивана Пузана) футболистов тоже, скорее всего, не будет.
Напомним, что после
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