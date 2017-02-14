В «Смене» усиления состава не предвидится

В одиночном режиме футболисты готовяться к продолжению сезона до 22 марта. А 15 февраля подопечные Максима Швецова соберутся вместе для проведения учебно-тренировочного сбора в хорошо им знакомом Крымске (Краснодарский край). На кубанской земле комсомольчане будут находиться до 17 апреля, после чего вылетят в Омск, где уже 20 апреля сыграют с местным «Иртышом» первый матч первенства после зимнего перерыва.

В связи с непростой финансовой ситуацией в клубе. усиление состава в это заявочное окно не предвидится. Впрочем, и отзаявленных (кроме уже покинувшего клуб Ивана Пузана) футболистов тоже, скорее всего, не будет.