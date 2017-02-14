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14 февраля 2017, 11:47 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Владикавказский «Спартак» обыграл молодежку «Терека»

13 февраля в рамках подготовительного сбора, проходящего в Кисловодске, футболисты ФК «Спартак-Владикавказ» провели очередной контрольный матч. Соперником был молодёжный состав грозненского «Терека», занимающий второе место в турнире молодёжных команд РФПЛ.

Имея территориальное и игровое преимущество, владикавказцы, благодаря голам Базаева и Хасцаева, к перерыву повели со счётом 2:0.

Кардинальные изменения в составе «Спартака» во втором тайме никак не сказались на расстановке сил на поле. Спартаковцы забили ещё два гола (отличились Герсан Алборов и Батраз Гурциев), пропустив лишь один в свои ворота. В итоге победа 4:1.

Контрольный матч.

«Спартак-Владикавказ» — «Терек"-мол. — 4:1 (2:0).

Голы: Базаев, Хасцаев, Алборов, Гурциев.

«Спартак-Владикавказ» (первый тайм): Хайманов, Плиев, Бутаев, Кибизов, А. Алборов, Тедеев, Танделов, Сосранов, Караев, Базаев, Хасцаев.

«Спартак-Владикавказ» (второй тайм): Томаев, Кудзиев, Дарчиев, Санакоев, Дудаев, Камболов, Дудайти, Хубулов, Гурциев, Г. Алборов, Мистулов.

13 февраля. Кисловодск.

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