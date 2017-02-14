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14 февраля 2017, 11:42 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Ростовские армейцы победили «Динамо-2»

Армейцы провели пятый контрольный матч в рамках подготовки к весенней части первенства ПФЛ. Соперником СКА был футбольный клуб «Динамо-2"(под руководством экс-игроков сборной России Дмитрия Хохлова и Юрия Никифорова), в составе которого вышел один из лидеров сборной Беларуси Станислав Драгун.

Первый тайм проходил с игровым преимуществом армейцев, динамовцы отвечали опасными контратаками, но защита СКА всегда справлялась со всеми атакующими действиями оппонентов. В первые 45 минут счет открыт не был и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во второй половине встречи динамовские футболисты стали действовать «выше», игра стала более жесткой, возросло количество единоборств. Игра шла до первой ошибки.

На 87 минуте массированная атака СКА была продолжена навесом слева, практически от углового флажка-защитники «Динамо» подачу прервали, мяч рикошетом отскочил к Василию Миронику, удар которого вратарь парировал, но самым расторопным на добивании оказался Сергей Шумилин, который точно пробил мимо голкипера бело-голубых, установив окончательный счет в матче.

Армейцы в очередной раз проявили характер и вырвали победу концовке напряженного поединка.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0).

Гол: Шумилин, 87.

СКА (первый тайм): Солдатенко, Фёдоров, Казаченко, Симонов, Игрок на просмотре № 1, Игрок на просмотре № 2, игрок на просмотре № 3, Лазарев, Бабаев, Боков, Шумилин.

СКА (второй тайм): Афанасьев, Хинчагов, Халиуллин, Фёдоров, Мироник, Арлашин, Рябоконь, Васильев, Погожев, Геворкян, Шумилин.

13 февраля. Крымск.

СКА
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