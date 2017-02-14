Южные «соколы» и «орлы» победителя не выявили
13-го февраля футбольный клуб «Сочи» открыл свою программу контрольных матчей в рамках второго зимнего сбора, проходящего в посёлке
Абрау-Дюрсо. Соперником выступил хорошо знакомый нам по Зоне «Юг» коллектив — ФК «Афипс». Осенняя встреча двух команд в рамках чемпионата имела сценарий остросюжетного триллера и завершилась волевой победой поселковой дружины со счётом 3:2.
Однако на этот раз игра вышла куда менее результативной. Принципиальность соперничества, судя по всему, была отложена до ответной официальной встречи. Пока же главных тренеров куда больше волновал не итоговый результат, а плавная интеграция в состав многочисленных новичков. За «соколов», к примеру, сыграл хорошо знакомый нам Сослан Кагермазов, выступавший за сочинцев в первой части сезона.
За 90 минут встречи обе стороны создали у ворот друг друга немалое количество
Напомним, что следующий спарринг «орлы» проведут 15-го февраля. Соперником станет ФК «Черноморец».
Контрольный матч.
«Афипс» (Пос. Афипский) — «Сочи» (Сочи) — 0:0.
13 февраля.
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