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14 февраля 2017, 11:40 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Южные «соколы» и «орлы» победителя не выявили

13-го февраля футбольный клуб «Сочи» открыл свою программу контрольных матчей в рамках второго зимнего сбора, проходящего в посёлке Абрау-Дюрсо. Соперником выступил хорошо знакомый нам по Зоне «Юг» коллектив — ФК «Афипс». Осенняя встреча двух команд в рамках чемпионата имела сценарий остросюжетного триллера и завершилась волевой победой поселковой дружины со счётом 3:2.

Однако на этот раз игра вышла куда менее результативной. Принципиальность соперничества, судя по всему, была отложена до ответной официальной встречи. Пока же главных тренеров куда больше волновал не итоговый результат, а плавная интеграция в состав многочисленных новичков. За «соколов», к примеру, сыграл хорошо знакомый нам Сослан Кагермазов, выступавший за сочинцев в первой части сезона.

За 90 минут встречи обе стороны создали у ворот друг друга немалое количество по-настоящему опасных моментов, но ни один из них довести до логического завершения так и не удалось. В итоге поединок так и завершился безголевой ничьей — 0:0.

Напомним, что следующий спарринг «орлы» проведут 15-го февраля. Соперником станет ФК «Черноморец».

Контрольный матч.

«Афипс» (Пос. Афипский) — «Сочи» (Сочи) — 0:0.

13 февраля. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».

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