Южные «соколы» и «орлы» победителя не выявили

Однако на этот раз игра вышла куда менее результативной. Принципиальность соперничества, судя по всему, была отложена до ответной официальной встречи. Пока же главных тренеров куда больше волновал не итоговый результат, а плавная интеграция в состав многочисленных новичков. За «соколов», к примеру, сыграл хорошо знакомый нам Сослан Кагермазов, выступавший за сочинцев в первой части сезона.

За 90 минут встречи обе стороны создали у ворот друг друга немалое количество по-настоящему опасных моментов, но ни один из них довести до логического завершения так и не удалось. В итоге поединок так и завершился безголевой ничьей — 0:0.

Напомним, что следующий спарринг «орлы» проведут 15-го февраля. Соперником станет ФК «Черноморец».

Контрольный матч.

«Афипс» (Пос. Афипский) — «Сочи» (Сочи) — 0:0.