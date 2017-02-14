«Волга» обыграла молодежку «Уфы»

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа-мол» (Уфа) — 3:1 (1:1).

Голы: Бугаенко 18 (1:0) — с пенальти, «Уфа-мол» 20 (1:1), Наговицин 68 (2:1), Кузнецов 79 (3:1) — с пенальти.

«Волга»: Баранов, Вагапов (Хайруллов 51), Кураев (Лавлинский 51; Юсупов 72), Захаров (Старостин 41), Ден. Рахманов (Бикчантаев 51), Шанин (игрок на просмотре 46), Дм. Рахманов (Аксьоненко 51), Дрязгов (Чёрный 51), Бугаенко (Наговицин 51), Заикин (Кузнецов 51), игрок на просмотре (игрок на просмотре 72).

13 февраля. Казань. Манеж Центрального стадиона.

На встречу с резервом клуба РФПЛ у волжан вышел целиком иной состав, нежели противостоявший пензенскому «Зениту». Вернее, партнеры поменялись ролями: те, выходил на замену накануне вечером, появились в «старте» спустя полусуток, а «условно основные» получили по 30 минут игрового времени. До перерыва на поле царили молодость и задор, что привело к быстрому обмену голами. Когда же жёлтые майки надели более опытные футболисты, они и сделали результат. Обе атаки, приведшие к забитым мячам, получились весьма эффектными. На 68-й минуте наши ребята совершили перехват, убежали в быстрый отрыв, в котором Аксьоненко со своего фланга вырезал изумительную по точности передачу на Наговицина. При этом Даниил и сам выбрал идеальную позицию, с которой удобно было выпрыгнуть, не попасть мячом во вратаря и не промахнуться по воротам. А как только башкиры попытались сделать несколько тщетных попыток на отыгрыш, то были наказаны еще раз. За счет мелких передач подшефные Седышева пробрались в чужую штрафную, где Ивана Кузнецова опекун смог остановить лишь ценой нарушения правил. Сам пострадавший хладнокровно реализовал пенальти.

Другие результаты 2-го тура:

Урал-2 — Зенит-Ижевск — 0:1.

Зенит Пенза — КАМАЗ — 2:2.