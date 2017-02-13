«Черноморец» уступил «Армавиру»
Погода в
Абрау-Дюрсо в день матча порадовала. По сравнению с Новороссийском, где норд-ост снова взялся за свое дело и бушевал с ночи, в поселке ветра, можно сказать, не было.
В составе новороссийской команды по сравнению с предыдущей игрой с московским «Динамо-2», произошли три изменения. Вернулся в состав Станислав Резников, место в воротах занял Сергей Воронин, а на острие атаки Артура Григоряна заменил Евгений Касьянов. Отсутствовал в составе и Вениамин Медников, которому придется пропустить около двух недель
Первый тайм прошел практически без голевых моментов в равной борьбе. Команды попеременно владели мячом, но никак не могли изобрести
На 65-ой минуте в дело вступил вратарь ФК «Армавир», который находится в команде на просмотре. Азамат Балкаров пробил с дуги, и голкипер гостей перевел мяч
Контрольный матч.
«Черноморец» (Новороссийск) — «Армавир» (Армавир) — 0:1 (0:0).
Гол: Войдель (Кочубей, игрок на просмотре), 76.
«Черноморец»: Воронин, Пуляев, Солтанов, Кузнецов, Резников, Борзых (Фулга, 59), Михайленко (Кириченко, 68), Балкаров (Панамарев, 85), Петрук, Чалый, Касьянов (Григорян, 26 (Ахмаев, 80)).
«Армавир»: Игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мирошниченко, Гаджибеков (Кайтов, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 70), Лусикян (Соловьев, 46), Клопков, Войдель, Мустафаев, Турик (Борисов, 74), Мязин (игрок на просмотре, 31 (игрок на просмотре, 63)).
Предупреждения: Мустафаев (13), Клопков (45), Чалый (89)
Судьи: Владимир Кузнецов, Иван Токарев, Сергей Багдасарян (все — Новороссийск).
Удары (в створ): 8 (2) — 9 (3)
Угловые: 3 — 6
Голевые моменты: 1 — 1.
12.02.2017,
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