«Черноморец» уступил «Армавиру»

В составе новороссийской команды по сравнению с предыдущей игрой с московским «Динамо-2», произошли три изменения. Вернулся в состав Станислав Резников, место в воротах занял Сергей Воронин, а на острие атаки Артура Григоряна заменил Евгений Касьянов. Отсутствовал в составе и Вениамин Медников, которому придется пропустить около двух недель из-за травмы, полученной на пред игровой тренировке. У армавирской команды состав тоже был боевой и только в воротах и на флангах обороны вышли с первых минут игроки, находящиеся на просмотре.

Первый тайм прошел практически без голевых моментов в равной борьбе. Команды попеременно владели мячом, но никак не могли изобрести что-нибудь серьезное у ворот друг друга. Бил издали Станислав Резников, рядом со штангой отправлял мяч со штрафного Сергей Мирошниченко, но все это было не опасно. На 25-й минуте матча поле после удара сзади по ногам вынужден был покинуть Евгений Касьянов. Артур Григорян имел возможность для удара головой после навеса слева Дмитрия Михайленко, но пробить толком не сумел. У «Армавира» в середине тайма прошла неплохая атака по левому флангу, и мяч после прострела отскочил к Денису Клопкову к линии штрафной. Удар хавбека гостей заблокировал Алан Солтанов. После перерыва игра продолжилась в том же ключе, но на 50-й минуте Алексей Кузнецов забросил мяч на Артура Григоряна через голову Арсена Кайтова. Нападающий «Черноморца» решил бить сразу, но послал мяч намного выше ворот соперника. У гостей прошла неплохая атака по правому флангу с навесом во вратарскую. Мяч после борьбы отскочил к Кириллу Кочубею, но Никита Чалый успел выбить мяч на угловой.

На 65-ой минуте в дело вступил вратарь ФК «Армавир», который находится в команде на просмотре. Азамат Балкаров пробил с дуги, и голкипер гостей перевел мяч из-под перекладины на угловой. Алексей Кузнецов после подачи Владислава Фулги, то ли сбрасывал мяч головой на Артура Григоряна, то ли бил по воротам, но Арсен Кайтов всех опередил и вынес мяч из штрафной. Армавирцы убежали в быструю контратаку, и Станислав Резников лишь в последний момент успел опередить Алексея Турика. Роковой для «Черноморца» стала 76-я минута. Гости разыграли мяч на правом фланге своей атаки и игрок армавирцев, вышедший на замену, ворвавшись в штрафную, прострелил от лицевой линии назад. Илья Борисов пропустил мяч на Романа Войделя и опытный хавбек «Армавира» без помех отправил мяч в сетку ворот Сергея Воронина, 0:1. В оставшееся время возможности сравнять счет у «Черноморца» не было. Мало того, один из обрезов привел к опасному выходу к воротам нашей команды нападающего «Армавира», но Алексей Кузнецов успел в подкате выбить мяч. Следующий матч «Черноморец» проведет 15-го февраля в Абрау-Дюрсо против ФК «Сочи». Матч начнется в 12 часов дня.

Контрольный матч.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Армавир» (Армавир) — 0:1 (0:0).

Гол: Войдель (Кочубей, игрок на просмотре), 76.

«Черноморец»: Воронин, Пуляев, Солтанов, Кузнецов, Резников, Борзых (Фулга, 59), Михайленко (Кириченко, 68), Балкаров (Панамарев, 85), Петрук, Чалый, Касьянов (Григорян, 26 (Ахмаев, 80)).

«Армавир»: Игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мирошниченко, Гаджибеков (Кайтов, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 70), Лусикян (Соловьев, 46), Клопков, Войдель, Мустафаев, Турик (Борисов, 74), Мязин (игрок на просмотре, 31 (игрок на просмотре, 63)).

Предупреждения: Мустафаев (13), Клопков (45), Чалый (89)

Судьи: Владимир Кузнецов, Иван Токарев, Сергей Багдасарян (все — Новороссийск).

Удары (в створ): 8 (2) — 9 (3)

Угловые: 3 — 6

Голевые моменты: 1 — 1.