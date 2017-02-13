«Рязань» выиграла у «Строгино»

В поездку рязанцы отправилась без лучшего бомбардира команды Никиты Жданкина. Ещё накануне нападающий почувствовал недомогание, и тренерский штаб решил не включать его в заявку на игру. Со стороны за ходом матча наблюдал Юрий Кулешов, который недавно перенес простуду. После продолжительного отсутствия вновь вернулись в состав Эльбрус Танделов и Маханур Гамзатов.

На правах хозяев, московские футболисты активнее вступили в игру, а порой действовали даже с агрессией. Так, на 15-й минуте игрок «Строгино» сбил Александра Баркова, арбитр назначил пенальти. 11-метровый хладнокровно исполнил Эльбрус Танделов. Пропустив мяч, столичные футболисты пытались отыграться, все чаще появляясь на половине поля рязанцев. Но, все их попытки приблизиться к штрафной площади, пресекала оборона ФК «Рязань». И даже, когда на 80-ой минуте наша команда осталась в меньшинстве — Маханур Гамзатов получил вторую желтую карточку и покинул поле, соперник не смог пройти защитные редуты рязанцев. Наша же команда искала счастье в быстрых контратаках, но больше забить тоже не смогла. 1:0 — первая победа в межсезонье. Следующий контрольный матч ФК «Рязань» проведёт 18 февраля против подольского Витязя.

Контрольный матч.

«Строгино» (Москва) — «Рязань» (Рязань) — 0:1 (0:1).

Гол: Танделов, 15 (0:1 с пенальти).

«Рязань» (первый тайм): Правкин, Ващенко, Елисеев, Баульчев, Морыганов, Марычев, Лабзин, Шахназаров, А. Барков, Танделов, Зайцев.

«Рязань» (второй тайм): В. Яковлев, Митин, Абовян, Баульчев, Нехов (Гамзатов, 65), Миронов, Скляров (Шацких, 65), Мишин, С. Барков, Мещеряков, Б. Яковлев (Нехов, 80).